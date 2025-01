Una big europea ‘chiama’ Dybala: richiesta a sorpresa, si riapre tutto

Non si placano le indiscrezioni riguardanti il futuro di Paulo Dybala: la proposta a sorpresa spariglia le carte

L’attesa è ormai agli sgoccioli. All’Olimpico è tutto pronto per la stracittadina della Capitale, che vedrà la Roma e la Lazio uno contro l’altra in una sfida che potrebbe far assumere una direzione ben precisa alla stagione degli uomini di Ranieri. Intanto, le voci e le indiscrezioni suoi possibili affari di mercato ancora in essere continuano a tenere banco, lasciando una scia di incognite ancora tutte da risolvere.

A tal proposito, uno dei calciatori attorno al quale si stanno concentrando più insistentemente le voci di mercato è Paulo Dybala. Rispetto a quanto trapelato nelle scorse settimane, le chances che il numero 21 prolunghi la sua esperienza nella Capitale indipendentemente dalla ‘clausola’ presente nel contratto della Joya sono molto più concrete. Ragion per cui, tralasciando qualche indiscrezione rapsodica, gli ultimi spifferi che trapelano dalla Turchia non sembrano turbare più di tanto. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, l’attaccante argentino non dovrebbe muoversi da Roma a gennaio. In estate, però, non è escluso che le cose possano cambiare.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Dybala

In uno scenario suscettibile di andare incontro a nuovi colpi di scena, Dybala continua a far gola a diverse big europee. Più nello specifico, secondo quanto riferito da todofichajes.com, tra le squadre maggiormente interessate al fuoriclasse della Roma ci sarebbe l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Nella lista dei desideri stilata per rinforzare l’attacco in estate, il tecnico dei Colchoneros avrebbe inserito proprio Paulo Dybala. Del resto, non è la prima volta che il numero 21 della Roma è accostato alla compagine madrilena. Tuttavia, per un motivo o per un altro non si sono mai create le premesse per far saltare il banco e apparecchiare la tavola ad un approdo dell’ex vice capitano della Juventus in Liga. In realtà, anche questa volta la strada appare piuttosto in salita: la pista Dybala-Atletico, infatti, è ancora piuttosto fredda e non è mai stata esplorata in maniera approfondita negli ultimi mesi. Staremo a vedere cosa succederà.