Rashford per Abraham: Roma a carte scoperte

Ecco le ultime in merito ad uno degli affari più discussi e delicati della massima lega italiana, che coinvolge Milan e Roma

Nel corso della sessione di mercato invernale sarà necessario per svariati club della massima lega italiana comprendere con precisione le proprie priorità sia in termini di mercato in uscita che in entrata, visto il crescente livello medio della Serie A, che attualmente ha fatto scivolare alcune big in zone della classifica poco consone alla propria storia e, soprattutto, agli investimenti compiuti nel corso dell’estate.

Tre esempi su tutti sono naturalmente quelli relativi a Roma, Milan e Juventus, tutte e tre confinate in posizioni di classifica che poco hanno a che spartire con gli esosi innesti avvenuti soltanto una manciata di mesi fa.

Tutte e tre i club, oltre alle delusioni derivanti dai freddi numeri della classifica, condividono una serie di esigenze sul piano squisitamente tecnico, il che potrebbe generare una serie di intrecci di mercato a dir poco complessi. In tal senso spiccano delle indiscrezioni relative ad un’operazione in grado di modificare attivamente i già precari equilibri attualmente vigenti tra Milan e Roma.

Il Milan punta Rashford, Abraham cade nel dimenticatoio

Quello che ad alcuni è apparso come uno scambio, ma che di fatto è stato un susseguirsi di prestiti con protagoniste le medesime società, è in questo momento un argomento particolarmente chiacchierato tra le vie della città eterna, dove si teme che la Roma possa avere la peggio. Stiamo naturalmente parlando delle operazioni relative ad Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, entrambi in prestito ed entrambi apparentemente destinati a tornare nelle proprie società di appartenenza.

Alla luce delle recenti prestazioni del jolly belga e del bomber inglese, la tifoseria giallorossa sta pregando con crescente intensità che Saelemaekers possa rimanere nella città eterna a fine stagione e che Tammy Abraham non faccia ritorno al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Le recenti voci diffuse dal Daily Mail sul forte interesse del Milan nei confronti di Marcus Rashford, tuttavia, sembrerebbero suggerire uno scarso interesse dei rossoneri nel trattenere Abraham a fine stagione.

Il gioiello dei Red Devils – il quale parrebbe intrigato dalla possibilità di mostrare il proprio straripante talento in un contesto diverso da quello grigio e controverso come quello di Manchester – potrebbe infatti sbarcare a Milano già a partire dalla sessione di mercato in corso, il che relegherebbe il centravanti di proprietà della Roma ad un gradino delle gerarchie ancor più modesto e, dunque, lo avvicinerebbe alla via di ritorno per Trigoria a giugno. I vertici dei Red Devils sembrerebbero aperti alla prospettiva di un prestito, a cui tuttavia bisognerebbe aggiungere una clausola di obbligo d’acquisto (intorno ai 40 milioni di euro).