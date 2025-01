41 milioni per Frattesi: l’offerta è stata accettata

Davide Frattesi al cetro di intrighi di mercato: già si parla di cifre e di possibili offerte accettate: per l’Inter ora non è più incedibile

Il centrocampista della Nazionale è uno degli obiettivi della Roma per il centrocampo. La cifra richiesta per il cartellino è piuttosto importante e la concorrenza di certo non manca. Si parla di 41 milioni da mettere sul piatto per strapparlo ad Inzaghi.

Davide Frattesi è il sogno proibito della Roma di Ranieri. A dire la verità il centrocampista romano è nella mente dei giallorossi ormai da tempo, da quando Tiago Pinto lo aveva quasi strappato al Sassuolo per regalarlo a Mourinho. Quella volta non furono sufficienti i milioni di sconto derivanti dalla clausola del 50% sulla futura rivendita per accontentare Carnevali. Ballavano forse due milioni ma tanto bastò per indirizzarlo poi verso Milano.

Con l’Inter Frattesi è diventato grande, ha vinto lo Scudetto e si è preso un posto in Nazionale con Luciano Spalletti. Di certo la sua ambizione era quella di giocare di più, di essere protagonista con Inzaghi nel centrocampo più forte d’Italia. La resilienza al tempo di Mkhitaryan, l’arrivo di Zielinski e la forza di Barella lo hanno però relegato al ruolo di panchinaro di lusso. Troppo poco per le ambizioni del 25enne che richiede più spazio e un ruolo da assoluto protagonista a questo punto della sua carriera.

Frattesi verso la Premier League: Tottenham e Man United superano la Roma

La Roma vorrebbe Frattesi già in questo mercato di gennaio, ma per accontentare Ranieri Ghisolfi deve trovare la formula giusta. La valutazione che l’Inter fa del suo centrocampista è di circa 40 milioni, piuttosto alta se da coprire interamente con il cash. I giallorossi hanno provato ad inserire nel discorso Pellegrini, ma al momento non c’è nulla di credibile. Serve uno sforzo economico che i Friedkin non possono permettersi a gennaio.

La concorrenza come detto non manca per Frattesi e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra ci sono due squadre della Premier League che stanno facendo sul serio. Tottenham e Manchester United sono pronte a mettere sul piatto 41 milioni di sterline, ovvero 49 milioni di euro per strapparlo a Marotta. A gennaio resta comunque una trattativa difficile anche per le inglesi, mentre per giugno la storia può cambiare.