Lieto fine Pellegrini: il grande ex avvisa la Roma

Lorenzo Pellegrini e il lieto fine nel derby: la vittoria porta la sua firma con il gol del vantaggio. Un grande ex non ha potuto che sottolineare un aspetto

Il capitano giallorosso era reduce da mesi complicatissimi con la maglia del cuore e a Milano aveva toccato uno dei punti più bassi come livello di prestazione. Serviva una scossa che è arrivata proprio ieri contro la Lazio. Chi di ambiente Roma se ne intende ha già avvisato Ranieri e la società.

La Roma non ha fatto una piega nonostante il pronostico sfavorito e si è aggiudicata il derby con la Lazio. Una vittoria davvero importante per gli uomini di Ranieri, che oltre a regalare una grande soddisfazione ai tifosi mette anche al sicuro la classifica dei giallorossi, finalmente fuori dalle sabbie mobili. I 23 punti in 19 partite sono sufficienti per dire che la lotta per la salvezza può essere un problema archiviato. Certo per risalire la china serviranno altre conferme e un percorso quasi immacolato nel girone di ritorno.

Ranieri ha avuto il merito di azzeccare ancora una volta la formazione, scommettendo su un cavallo difficilissimo come Pellegrini. Nessuno ipotizzava una sua partenza da titolare e invece ancora una volta ha avuto ragione il mister di San Saba. Non solo Lorenzo è stato uno dei migliori in campo ma ha anche deciso il match con un bellissimo gol, il primo, quello decisivo, che ha indirizzato il derby. La contestazione nei suoi confronti si è interrotta, almeno per il periodo dei festeggiamenti post gara, quando il capitano e la squadra si sono ritrovati sotto la Sud.

Giuseppe Giannini avvisa la Roma su Pellegrini: “Ora dipende da lui”

In molti, in passato, hanno paragonato Lorenzo Pellegrini a Giuseppe Giannini, uno dei capitani più controversi e amati della storia della Roma. Forse per la sua grandezza Peppe ha raccolto meno di quanto meritasse, sia a livello di vittorie in campo che di amore sugli spalti. Contestato oltremodo per molti anni, l’ex capitano è uno che se ne intende di ambiente romano. Intervistato dai colleghi di Cityrumors.it, Giannini ha parlato proprio di quanto accaduto ieri e di Pellegrini.

“Pellegrini ha fatto un grande gol ieri. Capita a tutti quelli che sono romani, non c’è niente da fare, a me ma anche a Francesco Totti, ad Agostino Di Bartolomei, Bruno Conti e anche a Daniele De Rossi, bisogna reggere la pressione e l’urto”. Poi aggiunge: “Ha fatto un gran gol, una rete importante che ha aperto le marcature e nel derby è fondamentale. Lorenzo non era scarso prima come non è un fenomeno adesso, deve saper reggere la pressione, non ci sono altre strade se non questa. Prima contestato e adesso osannato, ma non è escluso che si ritorni come prima, dipende da lui, anche”. Vedremo se sia lui che la Roma riusciranno a fare tesoro di queste parole.