Altro autogol dopo Douglas Luiz: doppietta Guardiola, la Juve vende

Altro autogol dopo Douglas Luiz. L’aria alla Continassa è pesante come nemmeno ai tempi dell’ultimo Allegri. Il mercato è sempre più decisivo.

Tra fine settimana di campionato e la Supercoppa italiana il mercato di riparazione, partito il 2 gennaio, sembra essere passato in secondo piano. Sembra, poiché, in realtà, il suo ruolo è sempre da protagonista assoluto.

La Juventus, uscita con le ossa rotte dalla Supercoppa formato Arabia Saudita, prova a rimettere in ordine idee e progetti. Ed in casa Juventus non sono poche le spine che pungono le mani del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Infatti, accanto ai cronici problemi legati a Dusan Vlahovic ed Arthur Melo, ecco nuovi pensieri derivanti da altri brasiliani come Danilo ed il neoacquisto Douglas Luiz. Nonostante la prima parte di stagione bianconera, tranne qualche raro squillo, non stia lasciando dietro di sé memorabili sensazioni, c’è chi osserva con attenzione un titolare dell’undici di Thiago Motta.

Altro autogol dopo Douglas Luiz. Saluta anche Di Gregorio

Se la Juventus piange, il Manchester City non ride. La formazione di Pep Guardiola sta attraversando un periodo travagliato in campo che sembra fare il paio con quanto sta accadendo all’interno di un tribunale dove i campioni d’Inghilterra rischiano un’epocale penalizzazione per la mancata osservanza delle norme sulla ‘reale’ sostenibilità dei bilanci.

Il tecnico catalano le sta provando tutte per tentare di cambiare il corso di una stagione che appare già compromessa. Il mercato può dare una mano e, forse, anche la Juventus. L’esperto di mercato, Valentin Feuillette, su X rilancia in riferimento all’interesse dei Cityzens per Michele Di Gregorio, numero uno bianconero. Per Pep Guardiola, infatti, l’ex portiere del Monza, rappresenta il piano A per la sostituzione di Ederson. Cristiano Giuntoli, al momento, sembra non cadere in tentazione di cedere il suo portiere dopo soltanto sei mesi ma il tecnico catalano potrebbe ‘ingolosire’ il direttore tecnico bianconero mettendo sul tavolo una doppia offerta che, oltre a Michele Di Gregorio, includa anche la richiesta del prestito oneroso dell’oggetto fin qui più che ‘misterioso’, Douglas Luiz, monitorato anche da altri club della Premier League. In casa Juve sono giorni ‘caldi’. Nessuno è al sicuro. Nemmeno Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.