Calciomercato Roma, con il Milan scatta il 2×1: i giallorossi convinti di voler prendere il calciatore. E sulla lista spuntano due nomi

Serve la formula giusta per prendere un giocatore che sta facendo assai bene alla Roma. Serve la formula giusta per convincere il Milan a cederlo. E la Roma, secondo le informazioni riportate questa mattina da Il Tempo, ha in mano una doppia carta da poter giocare.

Ovviamente parliamo di Saelemaekers, in gol anche nel derby, un giocatore assai sottovalutato e che invece, partita dopo partita, dimostra quasi di essere imprescindibile dentro lo scacchiere di Claudio Ranieri. Mancato nella prima parte di stagione per un infortunio, nel momento in cui è tornato a disposizione ha sempre giocato. Segnando, principalmente. Ma non solo: ha dimostrato di avere delle qualità tattica che pochi giocatori in questo momento riescono a mettere in campo. A destra o a sinistra, o magari dietro l’unica punta, lui è sempre puntuale, preciso. E questo spinge la Roma a volerlo tenere.

Calciomercato Roma, due nomi per Saelemaekers

Arrivato dal Milan in prestito secco senza diritto di riscatto, il viaggio inverso lo ha fatto Abraham: e il giornale in edicola questa mattina spera che il centravanti inglese possa “bastare” al Milan per chiudere l’affare. Altrimenti, l’altra pista, è quella che porta a Cristante. Il centrocampista, adesso infortunato, è uno di quelli che potrebbe partire. Sicuramente, visto il momento di Paredes e di Koné, quando si riprenderà dallo stop difficilmente vedrà il campo. Nelle gerarchie, Bryan, è finito dietro.

“Cristante interessa ai rossoneri per questioni legate alle liste essendo cresciuto nel vivaio” si legge ancora. Quindi potrebbe essere lui la pedina di scambio per arrivare al belga a titolo definitivo. Una questione da seguire con molta attenzione e senza dubbio dalle parti di Trigoria sperano che il gol di ieri sera dell’inglese nella finale di Supercoppa Italiana possa anche avvicinare la permanenza in rossonero di Tammy. Intreccio di mercato, insomma. Con il Milan ce ne sono in ballo parecchi.