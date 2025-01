Juve superata dalla Roma: offerta da 8 milioni

La Roma ha in mente un colpo di mercato da strappare alla Juventus in questa finestra di gennaio: per portarlo a Trigoria servono 8 milioni per il cartellino

Ranieri è stato chiaro anche dopo i buoni risultati dell’ultimo periodo, mancano almeno 2-3 pedine per completare La Rosa. Ghisolfi sa già in che ruoli intervenire e una delle necessità più impellenti resta quella del terzino destro.

La vittoria nel derby ha rasserenato gli animi in casa romanista e benché le problematiche siano sempre ben presenti, c’è almeno un minimo in più di margine per lavorare. Il mercato dovrà portare quelle 2-3 pedine richieste da Ranieri, con la speranza che rispetto alla scorsa estate Ghisolfi possa fare un lavoro migliore. Servono innesti mirati e con caratteristiche giuste, oltre che economicamente sostenibile. Ecco quindi che la forbice di intervento si restringe a nomi di prospettiva o prestiti. Proprio nella prima categoria possiamo inserire un profilo come quello di Alberto Costa, che sta pian piano crescendo come ipotesi concreta per la corsia di destra.

Dopo i nomi di Zappa, Del Prato, Ratziu e Sildillia, adesso bisogna aggiungere alla lista anche il nome del giovane portoghese, che ha stregato diverse squadre italiane oltre alle big portoghesi. Su di lui, secondo quanto riportato da OJogo, ci sarebbero infatti il Benfica, lo Sporting, la Juventus e l’Atalanta. Adesso a questa lista si è aggiunta anche la Roma.

La Roma ha un nome nuovo per la fascia destra: piace Alberto Costa del Victoria Guimaraes

Alberto Costa un laterale destro di 21 anni che milita nel Victoria Guimaraes, che si sta mettendo in luce in questo campionato come uno dei migliori interpreti in quel ruolo. Sempre secondo i colleghi di O JOGO, il club della Capitale ha già avanzato una proposta per anticipare la concorrenza. Si parla di circa 8 milioni più bonus, che potrebbero accontentare le richieste dei portoghesi.

La concorrenza agguerrita di Benfica e Sporting Lisbona sarà dura da vincere, mentre in Italia qualche settimana fa si era parlato anche di Fiorentina su Costa. Le caratteristiche del ragazzo classe 2003 sono quelle di un terzino di grande fisico (186 cm), dotato di un’ottima corsa e di una buona tecnica. Piede destro naturale, quest’anno ha collezionato 20 partite, 15 da titolare, in cui ha segnato un gol e fatto due assist. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 per cui sarà complicato ottenere degli sconti. Alberto Costa fa parte della nazionale Under 20 portoghese e il suo nome è già stato accostato al giro della selezione maggiore. Vedremo se Ghisolfi riuscirà ad anticipare la concorrenza.