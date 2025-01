Kolo Muani e Zirkzee, rivoluzione Juve: ok il prezzo è giusto

Kolo Muani e Zirkzee: rivoluzione Juventus. I bianconeri hanno deciso su chi puntare. Sorpasso servito e colpo di Giuntoli

Sorpasso sulla prima linea. Per diversi motivi, soprattutto di natura economica che dentro un bilancio societario sono importanti. E allora ecco che la Juventus potrebbe avere il nuovo centravanti subito, nell’immediatezza. Un ribaltone rispetto a quelle che erano le indiscrezioni arrivate nelle ultime ore.

Sì, perché si è parlato molto di Zirkzee: il Manchester United lo potrebbe cedere anche se Amorim ha detto di volerlo tenere. Ma dentro il club bianconero, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, si stanno facendo delle valutazioni importanti sulla fattibilità dell’operazione. Prendere Zirkzee, al momento, significherebbe andare sicuramente a investire la prossima estate almeno 40 milioni di euro per tenerlo. E senza la certezza di una qualificazione alla Champions League fare il passo più lungo della gamba potrebbe essere pericoloso.

Calciomercato Juventus: affare Kolo Muani

Ed ecco quindi il sorpasso: Kolo Muani del Psg al momento è diventato il primo nella lista. I parigini, che hanno investito 95milioni di euro per il cartellino del giocatore, hanno capito che sarà impossibile rientrare dal costo. E per questo hanno aperto al prestito secco fino alla fine della stagione (senza diritto od obbligo) e soprattutto hanno aperto anche alla possibilità di pagare una parte dello stipendio. Per farlo giocare e magari chissà, anche farlo segnare con regolarità, sono pronti a tutto.

E la Juve di conseguenza sta fiutando questo affare che potrebbe anche portare ad una chiusura relativamente veloce. Motta in questo modo non solo avrebbe quell’attaccante di “scorta” che è mancato in questa prima parte di stagione, ma anche un giocatore che, per via delle sue caratteristiche, potrebbe anche giocare insieme a Vlahovic sulla prima linea. Niente Zirkzee, in poche parole.