Addio Roma, vola in Premier: hanno accettato l’offerta

Il mercato invernale è oramai attivo da una settimana e le big italiane si stanno accavallando su alcuni obiettivi condivisi. Ecco le ultime

Come per ogni sessione di mercato invernale degna di tale nome la domanda relativa ai rinforzi necessari alle varie società di Serie A corrisponde con fatica all’offerta messa a disposizione dal mercato, che nel mese di gennaio fatica a popolarsi di cartellini a disposizione.

In particolare nel corso di questa stagione, tra l’altro, le richieste provenienti dalle big di Serie A sono particolarmente numerose, a causa di una serie di fattori, tra i quali possiamo certamente registrare l’affascinante equilibrio presente in cima alla classifica – che spingerà le contendenti allo scudetto ad usufruire di gennaio per conquistare un vantaggio rispetto alle dirette rivali -, ma anche le cocenti delusioni provenienti da alcune società blasonate, le cui rivoluzioni estive non hanno sortito l’effetto sperato (vedi la Roma di Ranieri, il Milan di Conceicao e la Vecchia Signora di Thiago Motta).

Vi sono infatti degli obiettivi condivisi da più di una big italiana, che promettono di gettare ulteriore benzina sullo scoppiettante fuoco del mercato invernale. Ecco le ultime su un obiettivo condiviso da Roma, Juventus e Atalanta.

La Serie A su Alberto Costa, ma la Premier anticipa tutti

Sembrerà strano, ma anche un meccanismo oliato e funzionante come la splendida Atalanta di Gianpiero Gasperini necessità di nuovi ingranaggi che vadano ad arricchire le soluzioni a disposizione dell’eroe di Bergamo.

Discorso ancor più puntuale e attuale per la ferita Vecchia Signora di Thiago Motta, la cui solidità difensiva è stata violentemente messa a repentaglio dall’infortunio di Gleison Bremer e per la Roma di Claudio Ranieri, che di certo non potrà pretendere che Mats Hummels giochi novanta minuti a partita per ogni appuntamento dei giallorossi o che la difesa a tre possa divenire la soluzione ideale per ogni situazione.

Non è un caso che le tre società abbiano tutte messo il mirino su Alberto Costa, versatile terzino destro del Guimarães protagonista di una serie di recenti indiscrezioni di mercato. Difatti, oltre all’offerta di otto milioni recapitata dalla Roma sulle scrivanie dei portoghesi, oggi è emersa una novità relativa alle intenzione del Guimaraes.

Secondo quanto riportato da Pedro Sepulveda sul proprio account X (Twitter), il Guimaraes avrebbe infatti accettato l’offerta proveniente dal Brighton e, adesso, mancherebbero all’appello soltanto i dettagli relativi all’accordo con il talentoso classe 2003.