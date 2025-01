Dalla Roma alla Juve: 12 milioni e accordo con il grande ex

In attesa del prossimo turno di campionato, di fatto, Roma e Juventus sono al centro di un importante aggiornamento di calciomercato.

Claudio Ranieri, di fatto, sta ottenendo dei risultati davvero importanti. Basti pensare solo ai sette punti rimediati dalla sua Roma nelle ultime tre giornate di campionato tra Parma, Milan e Lazio.

Proprio la vittoria nel derby della Capitale contro la squadra di Marco Baroni, ovviamente, ha portato grandissima gioia sia nel gruppo agli ordini di Claudio Ranieri che tra i tifosi giallorossi. Con questi risultati, di fatto, la Roma ha migliorato tantissimo la propria situazione in classifica.

Il team capitolino, infatti, è decimo con sei punti sul terzultimo posto, occupato dalla coppia formata da Cagliari e Lecce. La Roma è attesa da una difficile trasferta, ovvero quella contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, in attesa del match contro i rossoblù, in casa romanista bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juve.

Calciomercato Roma e Juve, Alberto Costa allo Sporting CP di Rui Borges: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘O Jogo’, infatti, un giocatore accostato alla Roma e alla ‘Vecchia Signora’ è sempre più vicino allo Sporting CP. Il calciatore in questione è Alberto Costa del Vitoria Guimaraes. Il terzino destro, dunque, si sta per trasferire per circa 12 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita.

Alberto Costa, di fatto, sta per diventare di nuovo un giocatore di Rui Borges. Quest’ultimo, infatti, ha avuto il calciatore già a disposizione proprio quando era la guida tecnica del Vitoria Guimaraes