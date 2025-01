Nuovo accordo tra Friedkin e Mourinho: cifre UFFICIALI

Nuovo accordo tra Friedkin e Mourinho: ci sono già le cifre UFFICIALI. Clamoroso quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Il rapporto tra i Friedkin e Mourinho è stato intenso, bellissimo, finito comunque male. La sensazione è che il tecnico portoghese, adesso in Turchia, non abbia del tutto gradito l’esonero arrivato a gennaio dello scorso anno. Le sue dichiarazioni nel corso di questi mesi hanno dato questa idea.

Ma ora, le cose, potrebbero di nuovo tornare ad essere serene tra le parti. Almeno stando alle informazioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra e che vengono messe nere su bianco dai bookmaker. Sì, perché da quelle parti, chi poi va a gestire le quote per le scommesse, di solito è molto ben informato, tant’è che l’arrivo di Mourinho in Italia, alla Roma precisamente, quando nessuna o quasi notizia nel merito era uscita, è arrivato appunto da una quota apparsa al di là della Manica. E se questa venisse confermata, allora diciamo che non saremmo del tutto stupiti di vedere i Friedkin, e lo Special One, di nuovo insieme-

Nuovo accordo Friedkin-Mourinho: favorito per la panchina dell’Everton

Come sappiamo gli americani che hanno in mano la Roma, da poche settimane hanno deciso di estendere i propri affari in Premier League acquistando l’Everton. Secondo gli analisti di The Sack Race, infatti, la squadra blu di Liverpool potrebbe prendere il portoghese per il futuro.

Un ritorno di Mou in Premier, dopo aver allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham, è dato a meno di 2 volte la posta. Un nulla, praticamente sembrerebbe una cosa già fatta. Una cosa solamente da chiudere e via. Chissà se realmente andrà in questo modo, di certo come detto prima da quelle parti qualche notizia nel merito è arrivata, altrimenti non si sarebbero spinto così a fondo sulla questione. Una nuova stretta di mano, insomma, è davvero possibile.