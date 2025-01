Stoccata finale Juve-Roma: comunicato l’ultimo accordo

L’accordo in via di definizione ha ormai sparigliato le carte: niente da fare per Roma e Juventus, sono stati già avvisati

Non sono poche le tracce di mercato che la Roma sta tenendo vive negli ultimi giorni. Sotto questo punto di vista, si prospettano ore caldissime per Ghisolfi, ora a Milano con l’intento di stringere i tempi per alcuni dei profili che i giallorossi hanno inserito nella propria lista dei desideri.

In un mosaico ancora tutto da delineare e suscettibile di importanti cambiamenti, l’acquisto di un nuovo terzino rappresenta sicuramente una delle priorità più stringenti. Pur non affondando il colpo per nessuno dei calciatori trattati direttamente o indirettamente, la Roma sta monitorando diverse situazioni in entrata. Una delle ultime piste, ad esempio, portava direttamente in Portogallo e più nello specifico in casa Vitória de Guimarães, con la Roma particolarmente ad Alberto Costa. Tuttavia, a meno di clamorosi dietrofront in una trattativa che appare ormai imbastita nei suoi aspetti più concreti, il ventunenne terzino destro ha ormai accettato l’offerta messa sul piatto dallo Sporting CP.

Calciomercato Roma, dal Portogallo: Alberto Costa morde il freno, Sporting CP in chiusura

La notizia di un accordo tra i due club sulla base di una valutazione complessiva da 12 milioni di euro non è una novità. L’ulteriore tassello riguarda semmai la decisione di Alberto Costa che ha sciolto definitivamente le riserve. A riferirlo è A Bola, che spiega come l’entourage del calciatore abbia già comunicato al Brighton – altro club sulle sue tracce – il desiderio del suo assistito di vestire la maglia dello Sporting CP.

Ecco perché i Seagulls, informati della presa di posizione della freccia lusitana, avrebbero alzato bandiera bianca, virando su altri obiettivi. Soluzione alla quale sarà costretta anche la Juventus, che pure aveva effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di monitorare la fattibilità dell’operazione. In attesa dei comunicati di riti che suggelleranno la trattativa, insomma, Alberto Costa è ormai ad un passo dal vestire la maglia dello Sporting CP. La fumata bianca definitiva è attesa già nei prossimi giorni.