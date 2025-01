Calciomercato Roma, affare chiuso: firma UFFICIALE

Mancava soltanto la firma sul contratto, che si è materializzata proprio qualche minuto: affare fatto con la Roma, ecco tutte le cifre

Sono giorni di intensi movimenti sul fronte mercato per la Roma. Sia in entrata che in uscita, infatti, i giallorossi stanno continuando a monitorare diverse piste per non farsi trovare impreparati e cogliere quelle soluzioni con le quali puntellare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri.

Ormai impostato in tutti i suoi aspetti da diverse ore, la trattativa per il trasferimento di Enzo Le Fée al Sunderland ha avuto il suo naturale epilogo con la firma sul nuovo contratto che legherà il classe 2000 al club inglese. L’accordo tra i due club era già stato raggiunto sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro nel caso in cui il Sunderland dovesse riuscire a ‘strappare’ la promozione in Premier League. Dopo essere volato in Inghilterra e aver svolto le visite mediche di rito, Le Fée ha da poco firmato il contratto, suggellando ufficialmente il suo passaggio ai Black Cats.

Calciomercato Roma, Sunderland-Le Féé: c’è la firma. Le prossime mosse giallorosse

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile: sarà il Sunderland a pagare per intero l’ingaggio di Le Fée da qui fino a giugno, senza alcuna compartecipazione della Roma. Intanto, i giallorossi mordono il freno e sono pronti a rivoluzionare la zona nevralgica del campo. Nonostante tutte le difficoltà dell’operazione, i capitolini continuano a cullare il sogno di arrivare a Davide Frattesi non perdendo di vista anche altre zone del campo.

L’acquisto di un vice Dovbyk, infatti, si coniuga con (almeno) un innesto sulle corse esterne: nelle ultime ore è emerso il profilo di Buchanan, ma non sono escluse sorprese da qui alle prossime ore. In tutto questo, tra meno di 48 ore gli uomini di Ranieri scenderanno in campo contro il Bologna in una sfida dalla quale Dovbyk e compagni cercano quelle risposte in termini di continuità mancate dall’inizio della stagione.