Ghisolfi lascia la Roma: c’è la data dell’addio

Ghisolfi lascia la Roma: il dirigente paga alcuni errori commessi in estate. C’è già la data dell’addio. E il club si muove per il sostituto

Il futuro è scritto. Forse già alla fine di questa sessione di mercato, forse un po’ più avanti, magari a giugno. Ma in ogni caso, a quanto pare, l’addio è solamente una questione di tempo.

Sicuramente Ghisolfi, intanto, ha capito quello che è stato il suo errore più importante la scorsa estate, vale a dire quello di prendere Le Fée che proprio in Italia non si è ambientato. Il giovane dirigente francese ha avuto il merito di riuscire a rimediare, o almeno si spera, visto che il riscatto da parte del Sunderland scatterà nel momento in cui la squadra, adesso a meno tre dal Leeds capolista, riuscirà a tornare in Premier League. Altrimenti, il connazionale di Ghisolfi, rientrerà alla Roma. E potrebbe essere un problema piazzarlo. Se da un lato, comunque, ha ammesso con questa cessione l’abbaglio che ha avuto, dall’altro, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il suo destino è segnato, scritto.

Ghisolfi lascia la Roma: ecco quando saluta

Testualmente, sul giornale, si legge: “Secondo qualcuno alla fine del mercato di gennaio potrebbe salutare tutti, in caso contrario il suo destino sembra segnato a giugno“. Insomma, di possibilità, a quanto pare, di vedere Ghisolfi anche la prossima estate a gestire le operazioni sono praticamente nulle. Ed è anche per questo che, stando ad altre indiscrezioni di mercato, il club si starebbe muovendo per altre figure.

Una su tutte quella di Sartori, un direttore sportivo esperto che ancora non ha rinnovato con il Bologna. E proprio domenica i giallorossi andranno a giocare in Emilia e chissà, magari potrebbe essere un momento opportuno per “annusarsi” e capire se ci sono le possibilità di un trasferimento in estate. Vedremo. Ma intanto la notizia è che Ghisolfi è in bilico. Anzi, più che in bilico, è un uomo che potrebbe dover trovare un altro lavoro, in un altro club, la prossima stagione.