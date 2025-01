Kvara lo paga anche il Milan: il nuovo bomber arriva subito

In attesa del prossimo turno di campionato, di fatto, c’è una notizia di calciomercato che lega il Milan e Kvaratskhelia.

Il nome più caldo di queste ore dell’intero campionato di Serie A è sicuramente quello di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, infatti, sembra essere sempre più vicino a dire addio al Napoli per diventare un nuovo calciatore del PSG.

Il club parigino, dopo il tentativo della scorsa estate, si è rifiondato su Kvaratskhelia in maniera davvero importante. Secondo diverse indiscrezioni di calciomercato, infatti, il PSG sarebbe pronto anche ad offrire ben 80 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore georgiano.

Tuttavia, oltre che al PSG, su Kvaratskhelia si è fatto il nome di un’altra big europea. Proprio su quest’ultima indiscrezione in ballo è stato tirato in ballo anche lo stesso Milan.

Calciomercato Milan, i tifosi del Liverpool vogliono vendere Nunez per arrivare a Kvaratskhelia: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘footballinsider247.com’, infatti, la squadra in questione è il Liverpool. I tifosi dei ‘Reds’, di fatto, sarebbero contenti di cedere Darwin Nunez per arrivare a comprare proprio Khvicha Kvaratskhelia.

Il giocatore del Napoli è ritenuto perfetto dai tifosi del Liverpool come possibile sostituto di Mohamed Salah, che a giugno lascerà il club inglese. Questa notizia su Darwin Nunez chiama in ballo anche il Milan, visto che i rossoneri sono stati accostati proprio all’ex attaccante del Benfica.

Il Liverpool, infatti, potrebbe prendere la decisione di vendere Darwin Nunez già in questa sessione invernale di calciomercato. Una volta ceduto l’uruguaiano, di fatto, i ‘Reds’ avrebbero le risorse economiche necessarie per arrivare a Kvaratskhelia. Da sottolineare, però, che il primo obiettivo del Milan di questo mercato resta sicuramente Marcus Rashford.