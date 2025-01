La Roma ha scelto il vice Dovbyk: Juve scippata

Emergono novità in merito ad un obiettivo condiviso dalla Roma di Claudio Ranieri e la Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli

Il calciomercato invernale giunge ogni anno come un’occasione per tirare una prima linea sulla stagione e comprendere con maggior precisione quali siano i reali risultati del più blasonato mercato estivo, durante cui, soprattutto nell’annata in corso, svariate società hanno letteralmente ribaltato i propri organici.

Vi sono dunque alcune società a cui occorrerà soltanto correggere il tiro attraverso un paio di colpi ben assestati e chi, al contrario, sarà costretto a tentare di mettere svariate toppe in un periodo in cui, inevitabilmente, appare ben più complesso e ostico portare a compimento delle operazioni convenienti.

La Roma, nonostante i risultati sinora deludenti della prima parte di stagione (nonostante il finale del girone di andata sia stato addolcito dall’efficace lavoro svolto da Claudio Ranieri), non dovrà necessariamente ricostruire la propria rosa durante la sessione di gennaio, poiché la sensazione dominante è che la causa della nefasta posizione dei giallorossi sia da individuare più nella mala gestione delle risorse che nella totale inadeguatezza delle stesse.

Discorso simile, con le dovute differenze relative anche ad una posizione in classifica certamente meno preoccupante (seppur comunque poco in linea con le aspettative estive), quello della Vecchia Signora di Thiago Motta, ancora in cerca di un vero e proprio equilibrio all’interno della propria economia tecnico-tattica. Per risolvere i propri problemi le due società sembrerebbero aver messo nel mirino il medesimo profilo, sul quale nelle scorse ore sono emerse delle novità.

Dopo la Juve anche la Roma si unisce alla corsa per Fullkrug

Sia Sir Claudio che mister Motta hanno una necessità: un nuovo centravanti. Se nel caso di Ranieri l’impellenza è più relativa alla volontà di fornire a Dovbyk un sostituto che gli permetta di rifiatare senza costringere Paulo Dybala a piazzarsi come falso nueve, in quello di Motta la sensazione è che il tecnico italo-brasiliano sia tentato dalla possibilità di lasciare più di una volta Vlahovic in panchina, o anche di far convivere il centravanti serbo e il nuovo arrivato.

Difatti le caratteristiche del numero 9 bianconero sinora si sarebbero rivelate poco compatibili con il sistema di gioco messo in campo da Motta, il quale pare anelare ad una centravanti che riesca a legare con maggior qualità il gioco con Kenan Yildiz, Francisco Conceicao il centrocampo.

Se nella lista di Cristiano Giuntoli il nome di Niclas Fullkrug era già presente, Il Messaggero stamane ha segnalato che anche nel taccuino di Ghisolfi sembrerebbe essere spuntato il nome del bomber tedesco classe ’93 attualmente in forze al West Ham (con cui ha un contratto fino al 2028).

Dopo aver attirato l’attenzione durante gli Europei 2024 (durante i quali è apparso come un’alternativa di pregio alle deludenti prestazioni del più blasonato Havertz), Fullkrug è ora nel mirino di diverse società europee, tra cui proprio i giallorossi e i bianconeri.