Lascia la Roma dopo sei mesi: sostituto in Serie A

Calciomercato Roma, lascia i giallorossi dopo sei mesi. Sostituto in Serie A già trovato per il direttore sportivo giallorosso. La situazione

Toccata e fuga. Potrebbe andare proprio in questo modo. Una permanenza alla Roma di soli sei mesi – e no, non parliamo di Le Fée che ormai è un giocatore del Sunderland – ma di un altro elemento che in giallorosso è arrivato a parametro zero e che, a quanto pare, potrebbe ben presto salutare la compagnia.

Porte girevoli in casa Roma: perché se Svilar ormai è pronto a rinnovare il proprio contratto – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina con uno stipendio triplicato – Ryan, a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere ceduto. Il secondo portiere giallorosso ha fatto una sola presenza in questa stagione, nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria nella quale non è mai dovuto intervenire. Quindi nemmeno la possibilità di mettersi in mostra ha avuto.

Ryan lascia la Roma: Gollini al suo posto

E il nome che potrebbe sostituirlo, sempre secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, è quello di Gollini. Adesso al Genoa in prestito all’Atalanta, il portiere interessa anche al Lens, in Francia. Ma qualora Ryan dovesse andare via i giallorossi andrebbero direttamente sul giocatore che già in passato, come tutti ricordiamo, è stato accostato ai colori giallorossi.

Portiere di buona esperienza, Gollini è uno di quelli che danno sicurezza al reparto. Ha avuto anche un paio di esperienze fuori dall’Italia, precisamente in Premier League con la maglia di Aston Villa e Tottenham (non ha mai giocato) e ha vinto lo scudetto con il Napoli. Insomma, è uno di affidamento che potrebbe davvero fare al caso dei giallorossi nella seconda parte di stagione. Ma tutto dipenderà dalla decisione che verrà presa su Ryan, ovviamente.