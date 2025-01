Cessione Frattesi, regalo e lacrime: la reazione fa il giro del web

Continuano a non placarsi le voci riguardanti il futuro di Davide Frattesi, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato: il gesto non è passato inosservato

Con la testa rivolta al delicato impegno di campionato al Dall’Ara di Bologna, la Roma non perde di vista quelle mosse che in sede di calciomercato potrebbero aiutare la squadra allenata a disposizione di Claudio Ranieri. Le idee di sono: a mancare, almeno per il momento, sono quegli ‘strappi’ che permetterebbero alle varie trattative di decollare.

E così, oltre all’acquisto di un attaccante in grado di far rifiatare Dovbyk e un terzino destro, Ghisolfi ha messo nel mirino Davide Frattesi. Nonostante le difficoltà di un affare che si preannuncia comunque complicato, la Roma non ha mollato la presa e sta puntando a muovere i primi passi concreti presentandosi dall’Inter con una proposta ufficiale. I nerazzurri continuano a far trapelare una certa rigidità rispetto all’ipotesi di abbassare le proprie pretese rispetto ai 45 milioni di euro da tempo posti come passaggio cruciale per ogni tipo di valutazione. La sensazione,. però, è che la quadra possa essere trovata anche a cifre leggermente inferiori: la partita resta aperta e la Roma, dopo aver incassato l’apertura convinta da parte del calciatore, proverà a cogliere la palla al balzo.

Calciomercato Inter, Frattesi e la richiesta che non passa inosservata

Ad ogni modo, pur essendo disponibile, Frattesi è comunque partito alla volta di Venezia con il resto del gruppo. Come documentato da calciomercato.it, una tifosa ha consegnato un regalo proprio al centrocampista nerazzurro, scoppiando in lacrime e chiedendogli di non lasciare l’Inter.

Una reazione che sicuramente non è passata inosservata e che ha fatto il giro del web. Ritornando al tema mercato, l’ex mezzala del Sassuolo chiede maggiore spazio ad Inzaghi: ecco perché l’ipotesi di una sua cessione, mai caldeggiata nelle scorse finestre di calciomercato, ha improvvisamente preso quota. La Roma prende nota, conscia del fatto che ancora diverse tessere dovranno essere incastrate.