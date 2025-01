Frattesi alla Roma e sostituto trovato: Milan scippato

Frattesi alla Roma, il sostituto in casa Inter infiamma il derby di calciomercato. Il Milan di Conceicao viene scippato: le ultime.

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, e tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, poco soddisfatto dello spazio ricevuto sotto la guida di Simone Inzaghi, ha attirato l’attenzione non solo del club giallorosso ma anche di altre big della Serie A, tra cui il Napoli. La situazione è fluida, con la Roma che potrebbe giocarsi la carta delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri.

Secondo le notizie emerse in questi giorni e settimane, per riportare Frattesi nella Capitale, la Roma potrebbe considerare l’inserimento di contropartite, tra le quali, fino a qualche giorno fa, oltre a Bryan Cristante, si segnalava anche Lorenzo Pellegrini. Entrambi sono profili di valore che potrebbero fare comodo all’Inter, soprattutto in caso di partenza del 25enne. Tuttavia, la strategia di Marotta e Ausilio sembra essere chiara: il club milanese preferirebbe un’offerta cash, che assecondi la ben nota e chiara richiesta del club nerazzurro.

Frattesi incendia il derby di mercato: ci sono Bondo e Ricci sulle liste di Inter e Milan

Il Napoli, dal canto suo, rimane vigile sulla situazione. Il club partenopeo era stato nominato tra le realtà interessate al giocatore già in passato. Oltre al coinvolgimento del club azzurro, ora come ora alle prese con la delicata situazione Kvaratskhelia, la vicenda Frattesi potrebbe avere delle ingerenze a più ampio raggio in quel di Milano.

Negli ultimi giorni, il giocatore ha aperto alla possibilità di lasciare il club nerazzurro, aumentando la pressione sulla dirigenza. In caso di cessione, l’Inter ha già avviato i contatti per trovare un sostituto all’altezza. A tal proposito, emerge chiaro quanto importante il punto di Calciomercato.it, che ha parlato dei tanti nomi sul tavolo in casa Inter per implementare qualità e quantità di opzioni a disposizione di Simone Inzaghi.

I nomi valutati in quel di Appiano Gentile sono diversi: da Pessina del Monza a Bernabé, Frendrup e Nico Paz. Tra i vari, però, ce ne sono due in particolare che potrebbero porre la questione Frattesi a matrice di una vera e propria sfida di calciomercato. Ci riferiamo a Samuele Ricci del Torino e Warren Bondo del Monza, entrambi seguiti anche dal Milan. La doppia sfida con i rossoneri per il mercato è quindi più accesa che mai, con la situazione Frattesi pronta ad infiammarla ulteriormente in caso di addio ai nerazzurri.