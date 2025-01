Frattesi alla Roma, Ranieri detta la linea: se l’è lasciato sfuggire

Frattesi alla Roma, Ranieri dice tutto prima di Bologna-Roma: c’è l’annuncio di calciomercato sul centrocampista dell’Inter e non solo.

La Roma torna a guardare con insistenza a Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. Il club giallorosso, già interessato al giocatore durante le precedenti sessioni di mercato, sembra intenzionato a riaprire i dialoghi con i neroazzurri per rinforzare un reparto che necessita di qualità e dinamismo. La volontà di Ranieri è chiara: aggiungere alla rosa un elemento in grado di coniugare corsa, tecnica e visione di gioco, caratteristiche che Frattesi incarna perfettamente.

L’interesse della Roma per il classe 1999 non è una novità. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Frattesi rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con la tifoseria grazie al suo passato capitolino. Le difficoltà economiche e la rigidità del mercato invernale non rendono però semplice l’operazione, ma Ghisolfi sta lavorando per individuare la formula giusta, tra prestito con obbligo di riscatto o inserimento di contropartite tecniche.

Frattesi-Roma, arriva l’annuncio di Ranieri: “Non si possono spendere tutti quei soldi”

Nel frattempo, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn prima di Bologna-Roma, soffermandosi anche sull’interesse per Frattesi. A Dazn, Ranieri ha così parlato, per poi dettare la linea in diretta su quello che deve essere il modus operandi della Roma da un punto di vista economico, esponendosi con chiarezza ai microfoni di Sky Sport.