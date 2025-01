Roma anticipata, scacco matto Juventus: offerta a doppia cifra

Giungono gustose novità in merito ad un obiettivo di mercato condiviso dalla Roma di Florent Ghisolfi e la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Se già la sessione estiva si caratterizza per una competizione e una concorrenza piuttosto proibitive per il compimento ideale delle operazioni desiderate – sia in entrata che in uscita – il calciomercato invernale è senza dubbio alcuno un terreno ancor più impervio, in cui le esigenze raramente si sposano con le offerte della sessione in questione.

È su questo scivoloso ghiacciaio che le varie big di Serie A stanno tentando di muovere i propri passi, alcune nel tentativo di aggiudicarsi quei pezzi utili al definitivo trionfo e al sorpasso delle rivali più in forma (vedi l’Atalanta di Gasp, il Napoli di Conte o l’Inter di Inzaghi), altre per raddrizzare una stagione ben al di sotto delle aspettative (vedi il Milan di Conceicao, la Juventus di mister Motta e la Roma di Claudio Ranieri).

Giungono in tal senso delle novità di rilievo su un profilo segnato sul taccuino di Florent Ghisolfi che su quello di Cristiano Giuntoli.

La Juventus punta Alberto Costa: offerta recapitata

Nel calcio contemporaneo, fatto di impegni sempre più stressanti e frequenti, possedere delle pedine in grado di interpretare più di un ruolo è una delle aspirazioni più desiderate da un tecnico. Basti pensare all’esperienza di Alexis Saelemaekers tra le fila giallorosse, dove, nel corso delle ultime settimane, la sua particolare versatilità (abbinata ad una sbalorditiva dose di qualità) ha permesso a Ranieri di adottare il 3-5-2 senza particolari patemi, spostando il belga a sinistra e sopperendo all’assenza di Zaki Celik.

Sir Claudio, tuttavia, avrebbe bisogno anche di un centrale difensivo in più (che possa garantire a Hummels dei turni di riposo) e di un nuovo terzino sinistro, che gli garantisca la possibilità di passare alla difesa a quattro quando avversario e contesto glielo suggerirebbero.

Ecco che, proprio nel tentativo di colmare tali lacune, nel corso delle ultime settimane il nome di Alberto Costa è stato più volte cerchiato in rosso da Florent Ghisolfi, il quale è attualmente in competizione con Cristiano Giuntoli, anch’egli intrigato dalla possibilità di portare a Torino il jolly difensivo attualmente in forze al Guimarães.

Difatti, secondo quanto riportato da oJogo, la Vecchia Signora avrebbe fatto recapitare un’offerta di 12 milioni di euro per il promettente classe 2003, superando le dirette concorrenti (tra le quali spicca la Roma, ma anche il Brighton e lo Sporting CP).