Conto alla rovescia Frattesi-Roma: arrivano i Friedkin, decisa la formula

Emergono ulteriori novità in merito all’interessamento della Roma per Davide Frattesi: i giallorossi sono pronti ad uscire allo scoperto, le tempistiche dell’affare

Pur rischiando di gettare alle ortiche una partita condotta per ampi tratti, la Roma è uscita comunque dal Dall’Ara con un punto prezioso per il morale e per l’autostima. A Ghisolfi, però, ora il compito di rinforzare un organico che fa fatica ad esprimersi con continuità su alti livelli. Sotto questo punto di vista le idee ci sono, così come la volontà di fare dei soldi ricevuti dalle cessione un punto da cui partire per piazzare nuovi ed importanti affondi.

L’obiettivo cerchiato a caratteri cubitali nei dossier giallorossi – non è un mistero – è quello di Davide Frattesi. Pur facendo trapelare l’intenzione di non abbassare le proprie pretese rispetto ai 45 milioni di euro fissati come punto di riferimento per l’eventuale trattativa, l’Inter sa di dover far fronte anche alla volontà del calciatore. Una volta ottenuto il gradimento del centrocampista italiano, la Roma conta di muovere i primi passi in settimana con i nerazzurri. A tal proposito, secondo quanto riferito da Sky Sport i Friedkin sarebbero intenzionati a muoversi in prima persona per riuscire a sbloccare l’affare a gennaio. Probabilmente già in settimana, per imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa che si preannuncia comunque piuttosto articolata.

Calciomercato Roma, Cristante per Frattesi: la posizione di Inzaghi

A tal proposito, emergono ulteriori indiscrezioni dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, nell’affare – imbastito sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto – potrebbe rientrare Bryan Cristante in prestito fino a fine stagione (no di 18 mesi, dunque) nel caso in cui per il centrocampista italiano non dovessero arrivare offerte concrete.

Maggiori dubbi, invece, riguardo alle tempistiche della possibile fumata bianca. Posto che la trattativa per adesso non è ancora entrata nel vivo, è probabile che Inzaghi possa chiedere di chiuderla dopo i due impegni di Champions League che vedranno l’Inter sfidare prima lo Sparta Praga (il 22 gennaio) e poi il Monaco (il 29 gennaio). Dal canto suo, la Roma vorrebbe stringere i tempi per regalare a Ranieri un nuovo innesto a gennaio, purché i contorni economici siano giudicati sostenibili.