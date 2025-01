Giuntoli dribbla la Roma: prezzo fissato per la ricarica di assist

Giuntoli piazza un colpo dribblando la Roma e sbarazzandosi della concorrenza anche di altre squadre: c’è già il prezzo fissato per una macchina da assist

La Juventus ha una potenza economica maggiore rispetto ai giallorossi e la sta facendo valere per arrivare ad un obiettivo molto importante per le necessità di Thiago Motta. L’allenatore bianconero avrà a breve un nome nuovo per rinforzare la fascia destra. Ranieri deve cercare altrove.

La vicenda Frattesi sta tenendo banco in casa Roma, con una trattativa che sta entrando nel vivo, al di là delle dichiarazioni di facciata. Il centrocampista dell’Inter piace eccome a Trigoria, ma ovviamente non hai prezzi richiesti da Marotta. Il budget di mercato per gennaio non può essere concentrato tutto su un centrocampista, perché servono con urgenza anche un giocatore di fascia e una punta. Il bomber di scorta può essere Beto, se non si troverà nulla di meglio da qui ad inizio febbraio, magari con un’operazione in prestito veicolata con l’Everton dei Friedkin. A destra invece l’investimento va fatto, magari per un nome di prospettiva.

In queste ore sta tornando in auge il nome di Rensch dell’Ajax, terzino del 2003, titolare dell’Under21 olandese, che sta facendo piuttosto bene con Farioli in panchina e ha collezionato già oltre 2.000′ dall’inizio della stagione (24 presenze complessive). In realtà, però, il preferito della Roma era un altro e riguarda anche Juventus.

La Juventus brucia la Roma per Alberto Costa: a nulla è valso il rilancio di Ghisolfi

L’intreccio di mercato tra Roma e Juventus, Ghisolfi e Giuntoli, coinvolge il nome di Alberto Costa, terzino portoghese del Victoria Guimaraes, classe 2003, su cui era piombato con forza lo Sporting Lisbona. In patria viene considerato il nuovo Cancelo, con grande gamba e ottima proposizione offensiva. I biancoverdi lo stavano chiudendo per circa 10 milioni più bonus, poi è piombata la Juve a rovinare i piani del club della Capitale.

La Roma aveva avanzato una proposta da 8 milioni più bonus per il ragazzo, ovviamente non sufficiente a vincere la concorrenza delle altre due big. Ghisolfi nelle ultime ore, aveva provato a ritoccare verso l’alto la proposta, arrivando a 12 complessivi, ma sempre al di sotto della Vecchia Signora. Giuntoli in totale ha stanziato 15 milioni per strapparlo allo Sporting e il Victoria Guimaraes, felice dell’asta, ha accettato. Alberto Costa sarà un giocatore bianconero almeno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, con buona pace di Ranieri e dei giallorossi, che si consoleranno probabilmente con Rensch. Per Thiago Motta arriva un potenziale crack, sia in qualità di uomo assist che come giocatore di gamba, alternativo a Savona (con la stessa età tra l’altro).