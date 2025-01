Juventus, nuova mazzata dopo la prima diagnosi: così salta tutto

Il guaio di natura fisica complica nuovamente i piani della Juventus, che ora deve fronteggiare un altro problema inatteso: come cambiano le carte in tavola

Dopo la clamorosa rimonta subita in Supercoppa, la Juventus non è riuscita a sbloccarsi neanche in campionato. Il deludente pareggio ottenuto nel derby lascia con sé un’inevitabile scia di rimpianti e di delusione per una stagione che, entrata nella sua fase più calda, sta scivolando via senza particolari sussulti.

Per la prima volta in stagione Thiago Motta – nelle valutazioni pre e post gara – ha posto l’accento sui tanti infortuni che ne hanno inevitabilmente ridimensionato il ventaglio di scelte. Oltre a dover fornire risposte sul campo, appare chiaro come il tecnico della Juventus si aspetti risposte concrete anche sul mercato. Dopo aver impresso un’accelerata convinta alla trattativa per Alberto Costa (che, però, non è ancora chiusa), la ‘Vecchia Signora’ sta lavorando soprattutto per rinforzare difesa e attacco. In attesa di nuovi contatti per Kolo Muani, l’area tecnica della Juventus avrà nuovi contatti anche con il Barcellona per Araujo, autorevole protagonista della vittoria dei blaugrana in Supercoppa contro il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, stop per Inigo Martinez: il Barcellona si interroga su Araujo

Il difensore uruguaiano – partito inizialmente dalla panchina – è entrato in campo al 28′ per sostituire l’infortunato Iñigo Martinez, le cui condizioni chiaramente hanno cominciato a tenere banco. Secondo quanto riferito da As, Martinez avrebbe rimediato uno strappo al bicipite femorale della gamba destra: ragion per cui, sono previste almeno 5 settimane di stop.

In attesa degli esami strumentali che forniranno un quadro più completo del guaio fisico accorso al suo difensore, il Barcellona ha cominciato ad interrogarsi sulle conseguenze che questo infortunio potrebbe avere sulle mosse di mercato. In uno scenario ancora tutto da delineare, infatti, non è escluso che i blaugrana possano entrare nell’ordine di idee di bloccare la partenza di Araujo. Dal canto suo, seguito con interesse non solo dalla Juventus ma anche da diversi club di Premier League (Manchester United in primis), il classe ’99 avrebbe già dato il suo benestare all’addio. Tuttavia, non è escluso che l’infortunio di Martinez stravolga le carte in tavola.