La Roma batte il primo colpo: accordo raggiunto

Finalmente si muove il calciomercato giallorosso di gennaio, Florent Ghisolfi sta per chiudere il primo acquisto invernale

Sin troppo dormiente in questi primi dieci giorni di trattative, il calciomercato della Roma è destinato ad entrare nel vivo nelle prossime ore e non è escluso che già prima della sfida di venerdì sera contro il Genoa, Florent Ghisolfi possa piazzare il primo dei tre colpi richiesti da Claudio Ranieri per rinforzare la rosa giallorossa. Nonostante la preziosità del pareggio raggiunto all’ultimo secondo della partita di domenica contro il Bologna, la squadra giallorossa ha bisogno di punterllare la rosa un po’ in ogni settore del campo per tentare di uscire definitivamente dalle sabbie mobili stagionali.

Proprio nel momento in cui i tifosi giallorossi iniziavano a preoccuparsi per l’assenza di trattative prossime alla fumata bianca definitiva, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sembrano condurre ad una boccata d’ossigeno importante per i sostenitori romanisti. No, non stiamo parlando di Davide Frattesi che resta comunque un nome molto caldo per la Roma, ma di un innesto difensivo.

Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Rensch

Dall’Olanda, infatti, giungono conferme importanti sulla pista Rensch, della quale la nostra redazione vi sta parlando già da ottobre. Secondo ‘De Telegraaf’, infatti, il terzino destro avrebbe raggiunto un accordo verbale con la Roma per un contratto fino al 30 giugno del 2029.

Manca, tuttavia, l’intesa con l’Ajax che avrebbe rifiutato una prima offerta da 5 milioni di euro. I lancieri valutano il calciatore 10 milioni, nonostante il rischio di perdere il calciatore a zero in estate, quando il Napoli è pronto a rifarsi sotto.