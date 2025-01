40 milioni e sgambetto Napoli: Frattesi ha già deciso. Le ultime di calciomercato in casa Roma.

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento, con la dirigenza giallorossa impegnata su più fronti per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Tra i nomi più caldi figura quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter con un passato nel settore giovanile romanista.

Parallelamente alla trattativa per Frattesi, la Roma sta sondando il mercato per rinforzare altri reparti. In particolare, è emerso l’interesse per Devyne Rensch, terzino destro dell’Ajax. Il giocatore ha manifestato la volontà di trasferirsi nella Capitale, ma l’Ajax ha richiesto in cambio il giovane Samuel Dahl. Le negoziazioni sono in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Tornando a quello che sembra essere il profilo principale di interesse in quel di Trigoria, va detto che Frattesi ha manifestato il desiderio di lasciare l’Inter, dove ha trovato poco spazio sotto la guida di Simone Inzaghi. La Roma ha espresso un forte interesse per riportarlo a Trigoria, ma l’Inter valuta il suo cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro, preferendo una cessione in contanti senza l’inclusione di contropartite tecniche.

Calciomercato Roma, contatto Manna-Riso per Frattesi: il giocatore vuole i giallorossi

Il club nerazzurro, come si era detto negli scorsi giorni, pareva poter essere potenzialmente coinvolto anche in scenari di scambio, relativi a giocatori come Cristante o Pellegrini. Leggendo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, però, la situazione resta in piena evoluzione.

Il Napoli, infatti, avrebbe effettuato un sondaggio per Frattesi tramite un contatto tra Manna e Riso, al fine di comprendere la situazione del giocatore. Nonostante ciò, il centrocampista sembra determinato preferire il trasferimento alla Roma, sua destinazione preferita. L’Inter, dal canto suo, non ostacola la sua partenza, ma rimane ferma sulla richiesta economica, rifiutando proposte di scambio come quella che coinvolgerebbe Pellegrini.

La proprietà nerazzurra insiste per una cessione esclusivamente in contanti, sebbene sia disposta a valutare separatamente l’inclusione di Cristante nella trattativa.