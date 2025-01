Juve e Milan, che intrigo: visite mediche non superate e firma saltata

Visite mediche non superate: l’accordo salta proprio nel momento in cui mancava solo la firma. Il via libera alla Juventus è ufficiale

Sembrava fatta. Ma non è così. E tutto questo stravolge il mercato delle italiane. Sì, proprio così. Ma andiamo con ordine, perché ordine si deve fare per capire realmente quello che è successo e l’intreccio che ci potrebbe essere nelle prossime ore.

Partiamo dal primo punto: Okafor, attaccante del Milan, ieri è partito destinazione Lipsia per sostenere le visite mediche con il club tedesco e iniziare, così, la sua nuova avventura. Niente da fare, però: il giocatore non ha superato le visite mediche che sono state svolte questa mattina e il Lipsia ha deciso di non continuare nell’operazione. Okafor non sarebbe stato pronto a scendere in campo immediatamente e quindi è saltato tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, anche lo scorso anno di questi tempo Kean, che era volato a Madrid per firmare con l’Atletico, non superò gli esami propedeutici alla firma e venne rispedito al mittente.

Okafor non supera le visite col Lipsia: per Rashford via libera Juventus

E ora che succede? Succede che il Milan, che grazie all’uscita di Okafor aveva ormai affondato il colpo per Rashford del Manchester United, si trova con un giocatore che non fa parte dei piani di Conceicao e quindi senza possibilità di poter andare a prendere l’esterno offensivo in uscita dai Red Devils. E questo dà anche un vantaggio alla Juventus, che quel Rashford lo ha trattato e stava cercando di trattarlo anche in questa sessione di mercato.

E in questo modo si aprono delle enormi possibilità per Giuntoli di andare a chiudere l’operazione. Soprattutto se il Milan non dovesse trovare velocemente una sistemazione al giocatore svizzero. Un colpo di scena incredibile, uno di quelli davvero inaspettati, che riabilitano la Juventus che sembrava ormai dietro nella trattativa. Ma senza uscita, i rossoneri un’entrata non la possono fare. O almeno così sembra. Magari potrebbero trovare un’altra soluzione. Vedremo.