Juve sottosopra: Vlahovic scaricato e 60 milioni di clausola

Juve sottosopra. E’ da qualche tempo che in casa Juventus c’è maretta. I risultati non arrivano, anzi ne arriva soltanto uno, sempre lo stesso: il pareggio.

Fonti attendibili parlano di un John Elkann deluso dall’attuale Juventus. Il massimo rappresentante della proprietà bianconera sperava che il nuovo corso tecnico firmato da Cristiano Giuntoli potesse avere un avvio più performante.

L’approdo di Thiago Motta sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri lasciava presagire una Juventus più bella da vedere, oltreché vincente quasi da subito. Anche perché nella sessione estiva non si è badato a spese. Una campagna acquisti da 200 milioni di euro che finora ha dato risultati insoddisfacenti. Con le formazioni nerazzurre, Inter ed Atalanta che volano ed il Napoli del ‘non desiderato’ Antonio Conte sempre in lotta per il massimo obiettivo, la formazione bianconera è in evidente difficoltà. Gennaio, con il suo mercato di riparazione, rappresenta l’ultima ancora di salvezza per Cristiano Giuntoli.

Juve sottosopra. L’Arsenal smonta i sogni bianconeri

Il campo non sta regalando i risultati attesi ed anche da Radiomercato gli spifferi in arrivo dal resto d’Europa non inducono all’ottimismo.

Dall’Inghilterra teamtalk.com ci descrive un Arsenal scatenato. Il tutto partendo dalle parole di Ornstein, che su The Athletic ha esaminato dettagliatamente il possibile mercato dei Gunners partendo dai desiderata del tecnico spagnolo, Mikel Arteta. Un’analisi che appare come un bagno di sangue per la Juventus. Infatti il club londinese punta decisamente a portare in Premier League quel Nico Williams, inseguito da mezza Europa, Juve inclusa. Secondo Ornstein: “Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta vorrebbe ingaggiare Williams in questa finestra, ma le finanze coinvolte lo rendono altamente improbabile e Williams non sta agitando per lasciare l’Athletic Bilbao“.

Il 22enne fuoriclasse spagnolo ha una clausola rescissoria assai prossima ai 60 milioni di euro. Considerato anche il conseguente importante ingaggio l’operazione è più facile che vada in porto in estate. L’Arsenal vuole, però, un attaccante in questa sessione invernale. Per questo ha anche bussato alla porta della Juventus per Dusan Vlahovic, da sempre un pallino di Mikel Arteta. La proposta dei Gunners, ovvero il prestito del classe 2000 serbo, è stata immediatamente rispedita al mittente dalla società bianconera. Per Dusan Vlahovic la Juventus ha comunque fissato il prezzo. Nel caso in cui Mikel Arteta dovesse cambiare idea.