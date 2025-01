Calciomercato Roma, accordo trovato: subito nella Capitale

Calciomercato Roma, accordo trovato e subito nella Capitale. Manca solamente una cosa per la firma. Ecco quale. I dettagli

La Roma è pronta a battere il primo colpo di mercato. Un accordo trovato, manca solamente qualche dettaglio per arrivare alla fumata bianca con annessa firma che permetterà di avere il calciatore a disposizione dalla prossima settimana, probabilmente.

Ghisolfi, quindi, è pronto a mettere la pezza in una zona del campo nella quale, i giallorossi, hanno evidentemente avuto delle difficoltà nel corso di questa prima parte di stagione: quella difensiva, quella a destra, dove ha giocato quasi sempre Celik prima che Ranieri decidesse di mettere Saelemaekers (anche se lo stesso tecnico lo vede, come lui stesso ha raccontato, di più a sinistra). Ma bisogna fare di necessità-virtù in alcune situazioni. Ma adesso, forse, le cose possono cambiare.

Calciomercato Roma: trovato l’accordo con Rensch

La Roma, secondo le informazioni che sono state riportate da Di Marzio, ha trovato l’accordo con il terzino dell’Ajax, in scadenza di contratto, Devin Rensch. “L’offerta della Roma è di 3.5 milioni di euro – si legge sul sito del giornalista di Sky – e la richiesta del club olandese è scesa a 7 milioni. L’operazione si potrebbe chiudere quindi sui 4.5/5 milioni, difficile che i giallorossi si spingano oltre”. Anche perché, come detto, è in scadenza alla fine della stagione, quindi inutile spingere troppo. A zero, poi, interesserebbe a Napoli e Marsiglia. Ma non si arriverà, probabilmente, a questo.

Questa mattina, inoltre, il Corriere dello Sport svela anche i dettagli del contratto con il giocatore: firmerebbe fino al 2029 a 1,2milioni di euro all’anno come stipendio. Sistemata, insomma, la parte con il diretto interessato, c’è da fare l’ultimo sforzo con l’Ajax che non lo avrebbe sicuramente voluto cedere. Ma senza rinnovo non verrà trattenuto per non perderlo senza incassare nulla. Ci siamo. La Roma batte il primo colpo.