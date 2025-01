Calciomercato Roma, il bomber ha già un erede: assist da 20 milioni

Non sono poche le tracce di mercato scandagliate con attenzione dalla Roma: blitz per il sostituto e nuovo assist

Entrata definitivamente nel vivo, la sessione invernale di calciomercato dovrebbe regalare novità importanti in casa Roma a stretto giro di posta. Con la volontà di puntellare un organico che soprattutto in alcuni reparti ha evidenziato delle lacune strutturali, i giallorossi hanno messo nel mirino diversi obiettivi.

Tralasciando almeno per un momento i discorsi riguardanti le corsie esterne e la zona nevralgica del campo, impossibile non prendere in considerazione quanto potrebbe accadere in attacco. Con Shomurodov ormai al passo d’addio, i giallorossi stanno spingendo forte per regalare a Ranieri un altro attaccante. Il balletto sulle punte, però, fino a questo momento non è entrato nel vivo. I vari Beto, Raspadori e Kalimuendo continuano ad essere nomi molto caldi, ma per adesso i giallorossi stanno preferendo monitorare il terreno per capire se si possano creare gli incastri giusti. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia, ad esempio, si inserisce proprio in questo tipo di scenario e potrebbe riguardare indirettamente Kalimuendo.

Calciomercato Roma, dalla Francia: il Rennes vira su Furuhashi, effetto a catena Kalimuendo

Secondo quanto evidenziato da Ouest-France, il Rennes sarebbe intenzionato a rimpolpare il proprio reparto offensivo. A tal proposito, i rossoneri di Francia avrebbero già individuato nell’attaccante del Celtic Glasgow, Kyogo Furuhashi, un potenziale innesto al quale dare la caccia.

Alla luce dell’emergenza offensiva, dunque, il Rennes sarebbe intenzionato a correre ai ripari, accelerando le trattative per il giapponese di proprietà del Celtic Glasgow. E chissà che tutto questo non possa avere delle conseguenze tangibili anche nel medio-lungo periodo sul futuro di Kalimuendo. Benché sia stato considerato un punto centrale del progetto tecnico del Rennes, con un’offerta da 20 milioni di euro l’attaccante francese – seguito con attenzione dalla Juventus in passato – potrebbe fare le valigie. I capitolini monitorano il da farsi, consci delle difficoltà di un’operazione complessa ma anche consapevoli della necessità di puntellare il reparto offensivo. Porti girevoli in casa Rennes: l’intreccio offensivo sblocca Kalimuendo? Ai posteri l’ardua sentenza.