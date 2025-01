La Roma anticipa il Napoli: accordo e firma immediata. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa giallorossa.

La Roma è attivamente impegnata nel calciomercato invernale per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Una delle priorità individuate riguarda il potenziamento della fascia destra, settore che ha mostrato alcune lacune nelle recenti prestazioni della squadra.

In quest’ottica, il club giallorosso ha avviato in questi giorni trattative con l’Ajax per l’acquisizione di Devyne Rensch, giovane terzino olandese classe 2003, considerato uno dei talenti emergenti nel suo ruolo. Secondo quanto emerso già nei giorni addietro, la Roma avrebbe proposto un prestito oneroso con un’offerta compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro, mentre l’Ajax avrebbe valutato inizialmente il giocatore intorno ai 10 milioni.

La possibilità maggiormente plausibile pareva poter essere quella di chiudere l’accordo a una cifra tra i 7 e gli 8 milioni. La volontà della Roma è di assicurarsi subito le prestazioni di Rensch, evitando la concorrenza che potrebbe emergere in estate, quando il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero. Proprio a tal proposito, non possono sfuggire i recenti aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Roma, distanza dimezzata per Rensch

Parallelamente ai discorsi unicamente economici, due giorni fa era emersa altresì la possibilità di inserire nella trattativa il giovane laterale danese Samuel Dahl, per il quale l’Ajax aveva già mostrato interesse nella scorsa sessione di mercato estiva, maturando nuovi interessi nei suoi riguardi proprio in questi giorni.

Senza dimenticare anche di scenari relativi anche al coinvolgimento di nomi più altisonanti come Cristante o Pellegrini, la Roma resta particolarmente attiva proprio sulla pista Rensch, rispetto alla quale, gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio non possono che essere incoraggianti per la piazza giallorossa.

Stando a quanto annunciato dal giornalista a Sky Sport, la Roma si è avvicinata a grandi passi a Rensch dell’Ajax, del quale si era detto di una trattativa avviata negli scorsi giorni. In serata, c’è stata una svolta che ha portato a dimezzare la forbice rispetto a richiesta dell’Ajax. In questo modo, qualora, la trattativa andasse in porto, la Roma supererebbe un’importante concorrenza, che vede annoverate come competitors anche il Napoli e il Marsiglia. A ballare, attualmente, tra domanda e offerta, ci sarebbe una cifra di circa 2 milioni di euro.