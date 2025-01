L’ex fa l’occhiolino alla Juve: ha già le valigie in mano

Calciomercato Juventus, il grande ex fa l’occhiolino alla sua ex squadra. Il giocatore è con le valigie in mano. Occasione per Giuntoli

Nella notte in casa Juventus è arrivato Alberto Costa, il terzino che prenderà il posto di Cabal. E oggi arriverà anche Kolo Muani, quel centravanti che serve a Motta per aggiustare la rosa. Ma manca ancora un altro tassello: il difensore centrale.

E Araujo del Barcellona è un affare che non si farà: ieri Laporta ha espressamente detto che il club vorrebbe tenere il giocatore, nonostante lo stesso sia andato a parlare con la dirigenza esponendo, di fatto, la volontà di andare via. E nell’intento il presidente catalano ci è riuscito, visto che il giocatore ha deciso di rimanere in Spagna almeno fino al termine di questa stagione. E allora ecco che la Juventus si deve per forza di cose guardare intorno e secondo le informazioni che sono state riportate dal Mirror, Giuntoli, qualche idea, ce l’avrebbe.

Calciomercato Juventus, occhi su Disasi

In Inghilterra, dentro al Chelsea, c’è una grana. Anzi, a dire il vero, forse più di una visto che sono molti gli esuberi che in questo momento ci sono nella squadra di Enzo Maresca: uno è Disasi, difensore, che ha giocato pochissimo in questa stagione e che nell’ultima gara di campionato, quella di ieri, non è nemmeno stato convocato dal tecnico italiano. Ed è con le valigie in mano, ha capito che possibilità di rimanere, per giocare, non ce ne stanno.

E il sito citato prima spiega questo: “Ci sono un certo numero di club sta già valutando le mosse per lui. E la Juventus sta preparando una mossa per il francese”. Insomma, un esubero per Motta che potrebbe anche arrivare con la formula del prestito, visto che il centrale ha un contratto in scadenza nel 2029 quindi sotto questo aspetto non ci dovrebbero essere chissà quali particolari problemi. Vedremo come andrà a finire, ma è una pista, se dal fronte Araujo arrivassero altre notizie negative, assolutamente da seguire.