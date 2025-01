Dalla Roma al PSG, parla Dybala: “Voglio vincere la Champions”

Da ieri non c’è la clausola rescissoria, e Paulo Dybala è uscito alla scoperto in una diretta Twitch. Dalla Champions al passaggio al Psg: la verità

Paulo Dybala è uscito allo scoperto. E lo ha fatto nel corso di una diretta Twitch con lo streaming C0ker insieme a Leandro Paredes. E ha messo alla luce alcuni aneddoti e retroscena molto interessanti che riguardano la Roma.

Come sappiamo, ieri, è scaduta la clausola rescissoria che permetteva, con 12 milioni di euro, di portare via il giocatore della Roma. Dybala aveva espresso molto prima la volontà di restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione e, come vi abbiamo raccontato, il giocatore sarebbe anche disposto a sedersi a tavolino per parlare con la società del prolungamento contrattuale che, scatterà in automatico, tra poche presenze. Lui, per venire incontro alle esigenze del club, potrebbe decidere di allungare ancora l’accordo per spalmare l’ingaggio. Detto questo, che sono cose risapute, andiamo a vedere insieme che cosa ha detto in live.

Dybala e la rivelazione sul Psg

Ha parlato intanto del sogno Champions League. Dybala una finale l’ha persa quando vestiva la maglia della Juventus nel 2017. Un sogno, quello della massima competizione europea: “Voglio vincerla, con la Roma o con qualunque altra squadra” ha ribadito.

E poi ha parlato anche della possibilità di un passaggio in Ligue 1, e dove se non al Psg. Non mettendo in evidenza le date, Dybala ha rivelato di essere stato vicino ad un trasferimento al di là delle Alpi: “In passato ero molto vicino alla conclusione di due trasferimenti, uno di questi al Paris Saint-Germain“. L’altra squadra, invece, non l’ha rivelata: magari era vicino ad una formazione italiana e non ha voluto in nessun modo rivelare il nome.