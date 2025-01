Taglio allo stipendio e firma: Roma-Milan alle battute finali

Calciomercato Roma, il taglio allo stipendio porta alla fumata bianca. L’operazione tra i giallorossi e il Milan sembra essere alle battute finali

Giornate di incontri, anche belli importanti e che potrebbero anche portare ad una fumata bianca anticipata. Anche perché, entrambi, a quanto pare, vogliono rimanere proprio dove sono adesso.

Alla fine del mercato estivo, Roma e Milan, in fretta e furia, hanno chiuso il passaggio di Saelemaekers nella Capitale e di Tammy Abraham all’ombra del Duomo. L’operazione, anche per via dei tempi ristretti, si è conclusa con la formula del prestito secco: non c’era proprio il tempo materiale per riuscire ad arrivare a dama e le due società si sono date appuntamento più avanti per discutere. E quel tempo, adesso, sembra essere arrivato almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport. Fumata bianca in arrivo.

Roma e Milan trattano per chiudere l’affare

Saelemaekers, rimasto fuori per un infortunio per due mesi, è diventato un punto fermo nello scacchiere di Claudio Ranieri: il giocatore, inoltre, si è innamorato della Capitale e non ha nessuna intenzione di andare via. Ma il problema quale sarebbe? Evidente che è relativo, leggendo il quotidiano, all’ingaggio di Abraham, troppo importante per le casse del Milan.

E, a proposito di questo, l’inglese starebbe trattando con i rossoneri per abbassare le richieste e arrivare ad un punto d’incontro che possa permettere anche a lui di rimanere in Lombardia, dove a quanto pare si trova bene, e dove vorrebbe giocare anche il prossimo anno. Insomma, si lavora alla soluzione finale per lasciare tranquilli i giocatori nella seconda parte di stagione e, in questo modo, permettergli di rendere al meglio con la certezza di sapere dove giocheranno anche il prossimo anno. Si avanza in maniera veloce e importante. E di fatto il tutto si potrebbe chiudere davvero entro le prossime ore.