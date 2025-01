Cortocircuito slot e Milan in rovina: Rashford dopo Sancho

Il Milan giocherà domani contro la Juventus, ma prima ci sono delle novità di calciomercato sul futuro di Marcus Rashford.

Dopo aver vinto a sorpresa la Supercoppa italiana, di fatto, il Milan è risalito sulle montagne russe. La squadra di Sergio Conceicao, infatti, ha prima pareggiato in casa con il Cagliari e poi ha vinto in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas.

I rossoneri, dunque, hanno ora di fronte a loro la rivincita della semifinale della Supercoppa italiana. Domani, esattamente alle ore 18.00, il Milan sarà infatti di scena all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Thiago Motta.

Questa gara, ovviamente, rappresenta tantissimo per entrambe le squadre, visto che chi perderà entrerà ufficialmente in una crisi profonda. Tuttavia, in attesa della sfida contro la Juventus, per il Milan è arrivata una notizia di calciomercato.

Calciomercato Milan, il Borussia Dortmund spinge per Marcus Rashford del Manchester United: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘daily.maily.com’, infatti, il Borussia Dortmund spinge per prendere Marcus Rashford dal Manchester United. Lo stesso Sahin, tecnico del club tedesco, starebbe spingendo tantissimo per l’acquisto dell’attaccante.

Oltre al Barcellona, quindi, il Milan dovrà battere anche la concorrenza del Borussia Dortmund. Ricordiamo che con il mancato arrivo di Rashford, i rossoneri cercheranno di occupare con Walker del City l’ultimo slot disponibile per inserire in rosa un giocatore extracomunitario.

Il Borussia Dortmund, invece, con Marcus Rashford potrebbe ripetere la stessa operazione fatta con Sancho l’anno scorso.