Non solo Frattesi: addio Inter e via d’uscita Roma

Calciomercato Roma, non solo Frattesi e via d’uscita per i giallorossi. Il club capitolino ha in mente un altro colpo dai nerazzurri. Cosa sta succedendo

Come sappiamo la Roma è alla ricerca di diversi elementi, in questa sessione di mercato, per cercare di rinforzare la rosa di Claudio Ranieri che, alla fine dell’anno, lascerà la panchina. Lo ha annunciato lo stesso allenatore e quindi, il club, è alla ricerca di un tecnico importante per il prossimo anno.

Ma adesso, in questi giorni, il pensiero è quello di chiudere delle operazioni. Rensch sembra essere quello più vicino, ma anche Gollini potrebbe prendere il posto di Ryan che sembra essere in uscita. Ma non solo, dentro Trigoria si cerca anche un vice Dovbyk, un giocatore che possa prendere il posto di Shomurodov che è destinato all’addio: l’uzbeko è cercato in Serie A dal Cagliari, l’Empoli e dal Venezia. Quindi un attaccante serve.

Calciomercato Roma, occhi su Arnautovic

E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Sky Paolo Assogna, intervenuto a Radio Manà Manà Sport, i giallorossi potrebbero anche bussare alla porta dell’Inter per Marko Arnautovic. Poco spazio per lui dentro la rosa di Simone Inzaghi, gioca a sprazzi, e quando lo fa non convince del tutto. Quindi potrebbe essere una soluzione last-minute per la Roma, alla ricerca, come detto, di un elemento che possa essere impiegato sulla prima linea all’occorrenza.

Arnautovic, senza dubbio, è un giocatore che per caratteristiche – soprattutto fisiche – si avvicina a quelle dell’ucraino. Potrebbe essere una soluzione sulla prima linea, a gara in corso. E magari si potrebbe anche impostare un’operazione che potrebbe portare a Roma anche Frattesi, che potrebbe essere realmente il vero colpo di mercato della società giallorossa in questa sessione. Una doppia operazione. Un doppio colpo dall’Inter per cercare di risalire la classifica.