Nuovo allenatore Roma? Ranieri ha dato la risposta

Ranieri ha parlato del futuro allenatore della Roma e ha dato una risposta che per qualcuno può essere positiva e per altri meno: i Friedkin ora non hanno scuse

Il tecnico di San Saba sta cercando di risollevare la situazione e per il momento ci sta anche riuscendo. Anche a Bologna, in una domenica difficile, è riuscito a strappare un pareggio prezioso. Adesso è arrivato il momento di decidere chi sarà il nuovo leader della prossima stagione.

La Roma sta attraversando una stagione paradossale, quasi fatale nelle prime giornate di campionato. De Rossi e Juric non erano riusciti a trovare il bandolo della matassa (al primo non è stato dato tempo), mentre Ranieri in qualche modo ha riportato la squadra sulla retta via. Nulla di eccezionale, ma risultati che hanno consentito ai giallorossi di assestarsi al decimo posto in classifica e di passare il turno in Coppa Italia. Anche in Europa League tutto è ancora possibile e il pass per il play-off è cosa quasi praticamente fatta.

Claudio Ranieri ha però firmato per i Friedkin con un doppio ruolo: allenatore nell’immediato e dirigente a seguire. In realtà il ruolo di super consulente lo sta già espletando ma con un occhio principale al campo. Prima di poter costruire il futuro bisogna pensare al presente e condurre la nave in porto, magari togliendosi qualche soddisfazione in coppa. Il mercato di gennaio sta prendendo pian piano corpo, tra Rensch ormai fatto, Frattesi sullo sfondo e la ricerca di un altro attaccante. Ranieri fa anche da scouting.

Ranieri parla del futuro: a fine anno smetto di allenare

Quello che però il mister di San Saba non farà più è allenare. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile permanenza di Ranieri sulla panchina della Roma anche il prossimo anno, qualora non si fosse riusciti ad avvicinare un nome importante. A smentire però questa ipotesi, una volta per tutte, è stato il tecnico romano, in un’intervista ai microfoni di Rai Sport, nella trasmissione Dribbling.

Nell’anticipazione della puntata che andrà in onda sabato alle ore 18:30, si è appreso come per Ranieri la scadenza resta giugno. Nessun ulteriore incarico in panchina, è tempo di cambiare.

“Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’elite del calcio italiano ed europeo”. Poi aggiunge: “A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta“. Vedremo chi sarà il suo sostituto.