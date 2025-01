Lascia la Juve per il Milan: affare lampo dopo il big match

Intenzionati a rinforzare i rispettivi organici, Milan e Juventus sono chiamati a definire nuovi affari: intrigo a sorpresa, ecco cosa sta succedendo

Archiviato il match dell’Allianz Stadium che ha lasciato non pochi spunti non solo per Conceiçao ma anche per Thiago Motta, Juventus e Milan potrebbero nuovamente incrociare i rispettivi cammini. Memorizzata la decisione del Barcellona di puntare forte su Araujo, con il quale è in procinto di definire il rinnovo contrattuale, i bianconeri stringono i tempi alla ricerca di due difensori con cui rinforzare il proprio reparto arretrato.

Nonostante le parole di Ibrahimovic, uno degli obiettivi che la ‘Vecchia Signora’ ha cerchiato in rosso è quello di Tomori, per il quale la Juve sarebbe disposta ad imbastire un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il tutto, per una valutazione complessiva nell’ordine dei 30 milioni di euro. Valutazione che, sebbene si allinei con quella fatta dall’area tecnica rossonera, si scontra con la posizione intransigente di Conceiçao, che non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore inglese. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, chissà che non si possano creare le premesse per una trattativa molto più ampio, con sbocchi a sorpresa da ambo le parti.

Calciomercato Juventus, Fagioli al Milan: ecco cosa sta succedendo

Oltre ad aver mosso passi concreti per Walker, ormai ad un passo dal Milan dopo aver aperto con convinzione all’offerta rossonera, l’area tecnica meneghina si sta muovendo anche verso altri obiettivi. Benché non sia considerato prioritario, infatti, un innesto per la zona nevralgica del campo continua a stuzzicare e non poco il Milan.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Rudy Galetti, un nome che potrebbe affacciarsi nei dialoghi tra rossoneri e bianconeri sarebbe quello di Nicolò Fagioli. Accostato al Napoli e finito anche in orbita Lazio, il centrocampista bianconero non è considerato una pedina prioritaria per lo scacchiere tattico di Thiago Motta. Ecco perché, pur dimostrando abnegazione e voglia di mettersi in gioco nei pochi minuti a lui concessi nelle ultime settimane, quella di una cessione resta l’ipotesi più probabile. Se non a gennaio, molto più verosimilmente in estate. Da qui l’idea balenata al ‘Diavolo’ di poter aprire un nuovo canale con la Juve, per capire i margini di manovra di un’operazione che si preannuncia comunque complicata.