Mourinho ha mentito: 25 milioni per l’addio alla Roma

Emergono delle novità di rilievo in merito ad un’offerta importante per uno dei profili più centrali del progetto della Roma di Ghisolfi e Ranieri

La vittoria con l’ostico Genoa di Patrick Vieira è l’ennesima dimostrazione di due fattori: in primis vi è lo scontato e doveroso riconoscimento alle qualità di Sir Claudio Ranieri, il quale ha dimostrato ancora una volta come semplicità, intelligenza e passione possano rivelarsi gli ingredienti più preziosi per recuperare una dimensione competitiva; vi sono poi le considerazioni sulla rosa della Roma, che negli ultimi appuntamenti ha mostrato una serie di qualità, provenienti sia da alcuni veterani – vedi le luccicanti prestazioni di Stephan El Shaarawy, la rinascita di Leandro Paredes e il perpetuo spettacolo messo in campo da Paulo Dybala (che oramai la tifoseria considera un veterano) -, ma anche e soprattutto dagli innesti giunti nella capitale in estate (o tuttalpiù nell’ultimo anno).

Impossibile in tal senso non notare il complesso ma apprezzabile percorso di miglioramento intrapreso da Artem Dovbyk, il quale non appare soltanto più addentro alle dinamiche della manovra giallorossa (non a caso stanno arrivando anche numeri non trascurabili, con tre gol e un assist nelle ultime cinque partite), ma inizia a risultare piuttosto indispensabile come punto di riferimento, che possa anche semplicemente portarsi un paio di difensori appresso.

Da notare anche il sorprendente ambientamento di Alexis Saelemaekers – la cui qualità e versatilità stanno incantando la tifoseria giallorossa – e di Manu Koné, divenuto oramai punto inamovibile del centrocampo giallorosso. Nelle scorse ore sono emerse delle novità di mercato su un altro pilastro dell’undici titolare della Roma.

Mourinho punta Ndicka: il Fenerbahce sgancia 25 milioni

L’avventura di Evan Ndicka alla Roma, a prescindere dai modesti risultati collezionati dal club nel corso della permanenza capitolina del difensore ivoriano, è indubbiamente caratterizzata da una serie di sfumature rosee.

La sua presenza all’interno dell’economia difensiva giallorossa è oramai essenziale, vista la particolare solidità difensiva che, abbinata alla rapidità e ad una tecnica atipica per un centrale difensivo, ne fanno uno dei profili difensivi più intriganti del panorama calcistico contemporaneo, in cui avere un centrale in grado di impostare è sempre più essenziale.

Non stupiscono dunque le ultime notizie diramate da Fotomac sul particolare interessamento di José Mourinho per il difensore ivoriano, definitivamente entrato nel taccuino dei vertici del Fenerbahce. Secondo quanto riportato pare infatti che la società turca avrebbe infatti messo sul piatto ben 25 milioni di euro.

Una mossa che, tuttavia, risulta piuttosto in contrasto con quanto affermato dallo Special One ad inizio stagione, quando aveva assicurato di non voler attingere dalla rosa giallorossa per rinforzare il club turco.