Panchina ad Allegri e nuova bufera: sta succedendo di tutto

Il futuro di Max Allegri non è stato ancora delineato in tutti i suoi aspetti: la presa di posizione che cambia in maniera importante le carte in tavola

Uno dei nomi più chiacchierati in questi ultimi giorni di mercato è sicuramente quello di Massimiliano Allegri. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il tecnico livornese sembrava ad un passo dal trovare l’accordo con l’Al Ahli sulla base di un biennale da 50 milioni di euro complessivi.

In realtà, in attesa del summit chiarificatore che imprimerà la trattativa in una direzione piuttosto che nell’altra, i summit interlocutori non hanno ancora portato alla fumata bianca definitiva. Benché il possibile trasferimento in Arabia dell’ex allenatore della Juventus resti una pista molto calda, la sensazione è che le parti saranno ancora chiamate a lavorare per trovare la quadra tanto attesa. Nel frattempo, Cioffi è pronto a suggellare con tanto di firma il suo accordo con il club saudita, intenzionato a puntare su una ‘soluzione ponte’ con cui traghettare la squadra alla prossima gestione griffata Allegri. Tuttavia, i sostenitori dell’Al Ahli sono tutt’altro che soddisfatti del modo con il quale la proprietà si sta approcciando ad una stagione complicatasi sotto tanti punti di vista e più in generale per i margini di crescita di una squadra incappata in una pericolosa crisi involutiva.

Allegri nel mirino, tifosi dell’Al-Ahli su tutte le furie: ecco cosa sta succedendo

In particolare, l’incubo di una retrocessione in seconda categoria rappresenta il filo rosso che unisce tanti commenti dei tifosi dell’Al Ahli, che si aspettano risposte di un certo tipo per dare la sterzata decisiva agli ultimi risultati. Questa, piuttosto che un cambio in panchina non giudicato prioritario, è il tema di riflessione che sta calamitando le più importanti attenzioni mediatiche. Ecco una rapida carrellata:

Al Ahli’s poor management has led to bad results, instability, and growing fan frustration, with uncertainty surrounding Matthias Jaissle’s future and ongoing talks with Allegri and Cioffi adding to the disarray. The team urgently needs reinforcements in key positions, but with… https://t.co/E62gaTBgjl — د. حمدي العميري (@hfm1968) January 18, 2025