Esonero dopo la Champions: verdetto tutto ‘italiano’

Giungono novità di rilievo in merito ad un nuovo terremoto pronto a colpire la panchina di un club particolarmente chiacchierato.

La stagione in corso è certamente una delle annate più affascinanti del terzo millennio nostrano, visto il particolare equilibrio che domina nelle posizioni più ambite della classifica, la sorprendente delusione derivante da alcuni dei progetti più altisonanti dell’estate (vedi Roma, Milan e Juventus) e l’innalzamento del livello medio delle più piccole.

Un mosaico cangiante, pronto a cambiare aspetto ogni weekend a causa delle continue sorprese e dell’assenza di pronostici realmente certi.

Basti pensare all’eccitante sfida di ieri sera tra Atalanta e Napoli, durante cui era piuttosto complicato avanzare un pronostico certo. Le numerose rivoluzioni avvenute nel corso dell’estate hanno letteralmente cambiato faccia al campionato italiano, con la ristrutturazione di svariate big sia sul piano della rosa, ma anche e soprattutto in termini di allenatori.

Adesso l’attenzione è rivolta a tutti quei progetti che non stanno restituendo i risultati sperati e, dunque, alle possibili nuove rivoluzioni che colpiranno alcune società scontente dell’operato dei rispettivi allenatori. Ecco le ultime su un esonero che vedrà coinvolta una delle squadre più chiacchierate degli ultimi mesi.

Italiano pronto a sancire l’esonero di Sahin al Borussia Dortmund

Le sorprese sembrerebbero non finire più per la stagione in corso, che ha visto susseguirsi una serie di ribaltoni piuttosto inaspettati. Basti pensare al quinto posto della costosissima Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli (attualmente quarta in attesa della sfida della Lazio con il Verona), ma anche e soprattutto al nono posto (anch’esso temporaneo) della Roma di Ranieri e all’ottavo del Milan di Conceicaco… Senza contare i numerosi cambi di allenatore compiuti nei primi mesi della stagione.

Ora tuttavia sembrerebbe essere il turno di una società estera, che risponde al nome di Borussia Dortmund. I tedeschi affronteranno il Bologna di mister Italiano nel corso della prossima giornata di Champions e, proprio l’ex tecnico della Fiorentina potrebbe sancire il definitivo esonero di Nuri Sahin.

La recente sconfitta con il Francoforte di Marmoush (oramai proprietà del City di Guardiola) ha attivato un severo ultimatum, che, nel caso di sconfitta con il Bologna avrà l’esito più spiacevole possibile per il tecnico turco.