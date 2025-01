Niente Cambiaso, nuovo affare Juve-City: formula decisa

Emergono gustose novità in merito alle intenzioni di mercato del Manchester City di Pep Guardiola nei confronti della Juventus di Giuntoli

La severa vittoria di ieri sera con un innocuo Milan di Conceicao avrà certamente iniziato a popolare la fazione dei sostenitori della Vecchia Signora di Motta, che sino ad oggi si trovava in netto svantaggio rispetto a quei tifosi bianconeri che credono fermamente che il progetto Motta-Giuntoli sia destinato a rivelarsi un totale fallimento.

Le critiche rivolte sino ad oggi al progetto Juventus riguardano infatti sia la gestione squisitamente calcistica compiuta da Motta – il quale, secondo i più, non aveva rispettato le aspettative in particolare sul piano del gioco, su cui in molti si aspettavano una maggior vitalità offensiva -, che quella prettamente economica di Giuntoli, il quale si è avvicinato ai duecento milioni di euro di investimento per fornire a Motta una squadra che, fino a ieri sera, era confinata al quinto posto della classifica (anche ora i bianconeri sono soltanto temporaneamente quarti, vista la sfida con il Verona che attende i biancocelesti di mister Baroni).

In tal senso giungono delle novità di rilievo in merito al chiacchierato affare Cambiaso e ad un’altra clamorosa operazione in grado di smuovere le acque della Continassa.

Douglas Luiz nel mirino di Guardiola: Cambiaso slitta

Alzi la mano chi ad inizio campionato immaginava che a metà stagione il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe stato relegato all’ottava piazza della classifica… A meno che non siate dei veggenti non avrete alzato la mano, poiché la stagione del City è evidentemente al di fuori di qualsivoglia logica si potesse applicare ad inizio stagione. Per tentare di raddrizzare tale scempio Pep Guardiola non ha intenzione di abbandonare la nave, ma sembrerebbe aver richiesto un nuovo carico di merci preziosissime.

Tra i gioielli più desiderati dall’ex allenatore del Barcellona vi è certamente Andrea Cambiaso, la cui operazione, tuttavia, secondo quanto riportato da TheAthleticFC, difficilmente verrà chiusa nel corso del mercato invernale. Al contrario nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione, relativa all’interessamento del City per Douglas Luiz.

Il costoso centrocampista di Rio de Janeiro è costato a Giuntoli ben 50 milioni di euro e, sino ad oggi, i tifosi non hanno trovato nelle prestazioni dell’ex Aston Villa elementi particolari che potessero giustificare tale sborso di denaro.

Vi è anche da specificare che, nonostante Luiz sia effettivamente scivolato dalle posizioni più alte delle gerarchie di Motta, nelle ultime apparizioni egli abbia manifestato alcune delle qualità decantate dai più nel corso dell’estate. Difatti pare che il Manchester City abbia intenzione di prelevarlo in prestito dalla Vecchia Signora, che in questo omento sta valutando se optare per una vendita o un prestito con obbligo di riscatto.