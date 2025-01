Ritorno immediato, fiato sospeso Roma: così cambia tutto

Ritorno immediato. In campionato la Roma di Claudio Ranieri ha iniziato la risalita. Sul mercato è invece già iniziato il futuro prossimo.

In questo periodo dell’anno lo strabismo è di casa presso tutte le società di calcio. Impossibile, infatti, orientare lo sguardo soltanto verso il campo da gioco. Un occhio punta, inevitabilmente, da un’altra parte. Verso un altro obiettivo: il mercato.

Ancora un paio di settimane di frenetiche trattative per chi ha esigenza di rimediare a vecchi, o più recenti, errori di valutazione. Anche la Roma intende mettere a segno qualche colpo. Il mercato estivo, nonostante il sostanzioso esborso di 100 milioni di euro, ha lasciato sul campo diverse lacune da colmare. Non tutto potrà essere risolto nella sessione invernale ma Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi proveranno a fare il possibile. Mercato in entrata che non può escludere operazioni in uscita.

In casa Roma sembra ormai inevitabile un imminente, prestigioso addio.

Ritorno immediato. Leandro Paredes saluta la Roma

A giugno il contratto di Leandro Paredes con la Roma andrà in naturale in scadenza. Al momento non si conoscono le reali volontà del centrocampista argentino.

Venerdì scorso, nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A, Leandro Paredes ha offerto una prestazione di gran livello contro il Genoa di Patrick Vieira. Prestazione che, dall’altra parte dell’Oceano, ha acceso irrefrenabili fantasie. La conferma arriva da ole.com.ar, che ci mette a conoscenza del grande interesse che il Boca Juniors continua a nutrire per il centrocampista giallorosso. Se Leandro Paredes sembra non avere ancora le idee chiare riguardo la prossima stagione, al contrario, in Argentina, sembrano averle chiarissime.

Raul Cascini, membro del Consiglio del Boca, ha parlato di Paredes: “Quando abbiamo parlato con Leandro, lui ha detto che voleva rimanere in Europa fino al prossimo Mondiale. Ma l’illusione di vederlo giocare di nuovo con questa maglia c’è sempre. I sogni vanno lavorati…“. C’è quindi ancora molto da fare ma Leandro Paredes ha già rispedito al mittente richieste provenienti dall’Arabia Saudita. Il suo futuro si gioca tra Roma e Buenos Aires. Quale la scelta finale del centrocampista giallorosso?