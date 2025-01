Top club in crisi nera: scelto Allegri per la panchina

Su Massimiliano Allegri, oltre a quelle che lo vogliono in Arabia Saudita, bisogna segnalare un’importante novità.

Nonostante il mese di gennaio in corso, questi sono giorni molto caldi per il nostro campionato di Serie A. Oltre ai risultati delle varie partite, che stanno diventando sempre più importanti, questo è infatti anche il periodo del calciomercato.

A differenza degli altri anni, inoltre, questa sessione invernale di mercato è davvero paragonabile a quella estiva. Basti pensare solo al passaggio Khvicha Kvaratskhelia al PSG per la bellezza di 75 milioni di euro e alle varie trattative intavolate da squadre in crisi come Milan e Juventus.

Tuttavia, oltre a quello dei giocatori, anche il mercato degli allenatori è molto intenso. Tra i nomi più caldi, di fatto, bisogna sicuramente inserire quello di Massimiliano Allegri. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità.

I tifosi del Manchester United e del Tottenham vogliono Allegri

Nonostante le tante indiscrezioni che lo vogliono dalla prossima stagione come il nuovo allenatore dell’Al-Ahli, infatti, sia i tifosi del Manchester United che quelli del Tottenham stanno invocando Massimiliano Allegri come nuovo tecnico della loro rispettiva squadra del cuore. Sui social, infatti, i sostenitori di queste due squadre inglesi in profonda crisi hanno espresso il desiderio di vedere Allegri come coach.

Un tifoso ha addirittura pubblicato una foto di Allegri sulla panchina del Manchester United all’Old Trafford, scrivendo anche: “Lui è l’unico che può riportare dei trofei”. Mentre un sostenitore del Tottenham vuole l’esonero di Postecoglou e la chiamata del tecnico toscano: “Ange out, Allegri in”.