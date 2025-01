Calciomercato Roma, salta l’affare: visite mediche non superate

Calciomercato Roma, clamoroso: salta l’affare, visite mediche non superato e un ulteriore supplemento è previsto nelle prossime ore. Cosa è successo

Un colpo di scena clamorosa che potrebbe cambiare i piani mercato della Roma. Una cosa già vista, ma al contrario, che intanto ha bloccato un arrivo in casa giallorossa.

Ieri, Ryan, il portiere che era arrivato in estate, era partito alla volta della Francia, destinazione Lens, per le visite mediche e per unirsi al gruppo francese per questa seconda parte di stagione. Il suo addio era propedeutico, ovviamente, anche all’annuncio di Pierluigi Gollini, in uscita dal Genoa che la Roma ha scelto come sostituto per l’australiano. Ma le notizie riportate da Il Messaggero hanno del clamoroso. E andiamo a vedere che cosa è successo.

Calciomercato Roma, supplemento di visite per Ryan

Ryan non avrebbe superato le visite mediche con il club francese per via di un problema al ginocchio. Nelle prossime ore, inoltre, sono previsti degli ulteriori accertamenti per capire se l’affare può andare davvero in porto oppure si è chiuso qui. Una scena già vista, perché tutti noi ricordiamo che Danso, il difensore che sarebbe dovuto arrivare la scorsa estate nella Capitale, non aveva appunto superato i controlli e quindi era stato rispedito in fretta e furia da Trigoria in Francia.

Insomma, anche in questo caso dei problemi, che avrebbero davvero del clamoroso. Ricordiamo che Ryan ha disputato una sola partita con la maglia della Roma in questa prima parte di stagione e lo ha fatto in Coppa Italia quando i giallorossi sono stati impegnati contro la Sampdoria all’Olimpico. In quell’occasione il portiere non ha avuto nemmeno la possibilità di mettersi in mostra perché i liguri dalle sue parti non si sono mai affacciati. Ma è evidente che non convincesse Ranieri che quindi ha dato l’ok per l’addio. Ma a quanto pare resta tutto in bilico.