Plusvalenza e firma rossonera, Roma avvisata: 25 milioni non bastano più. Le ultime di calciomercato.

La Roma sta vivendo un momento importante quanto attivo, sia sul campo che nel calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Sul fronte delle operazioni societarie e dirigenziali, dopo giorni di trattativa in fase avanzata per l’acquisto del terzino destro Devyne Rensch dall’Ajax, il giocatore olandese pare ormai essere prossimo all’unirsi alla squadra di Ranieri.

Classe 2003, Rensch è considerato un rinforzo versatile per la difesa giallorossa, capace di adattarsi a diversi ruoli e, anche alla luce di una situazione contrattuale che lo vedeva andare in scadenza a giugno 2025, sarà prelevato per circa 6 milioni di euro, non pochissimi ma ben meno rispetto al potenziale ed effettivo valore di un elemento con ancora importanti margini di miglioramento.

Se, tra le varie, un’altra notizia in grado di attirare attenzione era stata quella relativa al ribaltone Ryan-Gollini, non bisogna, però, nemmeno dimenticare la fatidica e ormai ben nota attenzione di Ghisolfi e colleghi nel muoversi per assicurare alla Roma un valido vice-Dovbyk.

Sfida ancora più europea per Tzimas: c’è anche l’Eintracht Francoforte

Sul fronte offensivo, si stanno valutando diversi profili, prelevabili a condizioni sostenibili ma altresì pronti e subito in grado di potersi inserire in gerarchie che consentano di evitare ad Artem Dovbyk continui straordinari. Ai già circolati nomi, nelle ultime ore, in esclusiva, avevamo riferito anche della notizia relativa all’interesse per Stefanos Tzimas.

Tra i giovani talenti monitorati, l’attaccante greco classe 2005, attualmente in prestito al Norimberga in Bundesliga 2, vanta 9 gol e 2 assist in 16 presenze stagionali. Questi numeri, unitamente alla giovane età, hanno permesso a Tzimas di attirare l’attenzione di diversi club europei, tra cui Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund. Come già riferitovi, anche in Italia, squadre come Atalanta, Juventus, Milan e Inter hanno inviato scout per osservarlo. Il Norimberga dispone di un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e potrebbe considerare una successiva vendita tra i 25 e i 30 milioni.

A queste notizie, però, va aggiunto anche quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, a detta del quale anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti per Tzimas, valutandone un trasferimento estivo. Sebbene un acquisto in questa finestra di mercato sia improbabile, i contatti preliminari sono già iniziati, mentre il Norimberga mira a sfruttare al massimo il valore di mercato del giocatore. Usando a proprio favore la clausola per il riscatto, infatti, il Norimberga potrebbe poi venderlo alle cifre sopra riferite, realizzando un’immediata quanto importante plusvalenza.