Addio Vlahovic, ‘scambio’ immediato con la Juve

Il calciomercato, anche quest’anno, sta rappresentando un momento cruciale per le squadre di Serie A e non solo, influenzando sia l’aspetto tecnico che quello finanziario dei club. Le operazioni di acquisto e cessione dei giocatori non solo determinano la qualità della rosa a disposizione degli allenatori, ma incidono profondamente sui bilanci societari.

L’ammortamento dei costi dei cartellini e gli stipendi dei calciatori sono voci di spesa significative che le società devono gestire con attenzione. Non è un caso, ad esempio, che le prestazioni da tempo all’altezza, soprattutto se commisurate al suo impatto sulle casse della Juventus, stiano rendendo Dusan Vlahovic uno dei giocatori più discussi di questi mesi, anche in termini di possibili operazioni in uscita e entrata dei bianconeri in questi giorni di gennaio.

Doppio addio e Vlahovic come sostituto immediato: le ultime in casa Chelsea

Negli ultimi mesi, infatti, il futuro di Vlahovic alla Juventus è stato oggetto di numerose speculazioni, con l’attaccante serbo coinvolto anche in interessanti scenari di possibili addii alla Serie A, con eventuali approdi al Manchester United o altre mete in Inghilterra principalmente.

Questa trattativa o scenari simili potrebbero alleggerire il peso a bilancio rappresentato da Vlahovic e offrire al club bianconero l’opportunità di rinnovare il reparto offensivo con profili giovani e promettenti come, per fare un nome non troppo a caso, Joshua Zirkzee, in difficoltà coi Red Devils e ben noto dal suo plasmatore, Thiago Motta.

Tuttavia, la situazione resta complessa, anche per la ferma posizione del giocatore di non voler scendere a compromessi per eventuali riduzioni di stipendio. Alle già circolate e note notizie, però, bisogna adesso aggiungere quanto emerso in Inghilterra: qui, infatti, le penne del The Times legano il futuro di Vlahovic anche ad un possibile intreccio di calciomercato di non poco conto.

Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Chelsea, che avrebbe in lui individuato il profilo ideale per ovviare alla sempre meno improbabile cessione di Nkunku. I discorsi tra le due parti sarebbero stati avviati durante la trattativa tra le stesse Juventus e Chelsea per Veiga. Seguiranno aggiornamenti.