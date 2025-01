Colpo di scena Roma: la Juventus sblocca l’accordo

La mossa che cambia i piani della Roma e fa felice la Juventus: i bianconeri così sono pronti a chiudere definitivamente l’affare

Si prospettano settimane di calciomercato molto intense in casa Roma. Definita la trattativa con l’Ajax per Rensch, i giallorossi sono pronti a puntellare anche altre zone del campo. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo assolutamente decisivo sarà ricoperto dalle eventuali uscite. A tal proposito, tra i reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi c’è sicuramente il centrocampo, per rinforzare il quale l’obiettivo numero resta sempre Davide Frattesi.

Nonostante le dichiarazioni di facciata dell’Inter, la pista che porta all’ex mezzala del Sassuolo resta più viva che mai, tanto che è atteso un decisivo confronto tra le parti negli ultimi giorni di mercato. Contestualmente, ipotizzare una cessione last minute di un centrocampista appare tutto tranne che utopistico, a maggior ragione se si dovessero creare gli incastri giusti. A tal proposito, un profilo da monitorare con attenzione è quello di Cristante, per il quale la Fiorentina ha effettuato dei sondaggi esplorativi negli ultimi giorni per capire la fattibilità di un’operazione che i Viola vorrebbero impostare sulla base di un prestito. L’alto ingaggio percepito dal centrocampista italiano, però, impone valutazioni di un certo tipo che saranno approfondite con attenzione nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, intreccio Cristante-Ndour: ecco cosa sta succedendo

Allo stato attuale della situazione, però, Cristante non è il primo nome sulla lista dei desideri del club gigliato che sta vagliando anche altre soluzioni per rinforzare la propria mediana. Dopo aver visto sfumare Luiz Henrique – ufficializzato dallo Zenit nelle scorse ore – i Viola hanno dirottato le loro attenzioni su due profili in particolare: Man per l’attacco e Ndour del Psg ma in prestito al Besiktas.

A riportare l’interessamento della Fiorentina per il centrocampista italiano classe ‘2004 è il portale Ortacizgicom. Quello Viola, in realtà, sarebbe soltanto uno degli ultimi club sulle tracce di Ndour, per il quale si erano già acceso i riflettori di diversi club di Serie A, Bologna in primis. La possibile cessione a titolo definitivo del jolly di centrocampo da parte del Psg, inoltre, riguarda da vicino anche la Juventus. A causa della ben nota situazione riguardante il tesseramento di Kolo Muani, il club francese ha infatti bisogno di ‘risolvere’ uno dei prestiti in corso, facendone un affare a titolo definitivo in uscita. Ecco perché Ndour è un serio candidati a chiudere anzitempo la sua avventura in Turchia per ritornare solo formalmente alla base e poi intraprendere una nuova esperienza. Nel caso in cui il centrocampista di proprietà del Psg dovesse alla fine accettare la corte della Fiorentina, però, le chances di un contestuale arrivo in Viola anche di Cristante diventerebbero piuttosto esigue. Seguiranno aggiornamenti.