Addio Zalewski e scambio con l’Inter: l’affare si sblocca così

Emergono gustose novità in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi di Trigoria.

La rivoluzione compiuta da Sir Claudio Ranieri si è svolta su due piani ben diversi: da una parte vi è tutto il lavoro svolto in termini squisitamente tattici, su cui il predecessore croato aveva generato una profonda crisi identitaria, in grado di portare la Roma a comportarsi da piccola squadra disposta a sbilanciarsi come se non ci fosse nulla da perdere; dall’altra lo sforzo più prezioso e prolifico che l’eroe di Leicester ha svolto sulla psicologia dei calciatori e sulla costruzione di una nuova gerarchia in campo. I calciatori chiave che sostengono l’economia calcistica giallorossa, difatti, sono ben diversi da quelli che erano stati selezionati da Ivan Juric, ma anche dallo stesso DDR.

Basti pensare alla perpetua panchina di Matias Soulé, alla promozione di Mats Hummels a pilastro della difesa, alla rivalutazione del ruolo di Leandro Paredes come metronomo della manovra, al ruolo sostanzialmente imprescindibile di Alexis Saelemaekers in qualunque zona del campo lo si schiero eccetera…

All’interno di questo uragano di novità vi è un nome che risulta ancora un mistero quando si tenta di comprendere in che modo verrà concepita la Roma del futuro e, nel corso delle ultime ore, sono emerse delle novità di rilievo sull’interessamento di una big italiana.

L’Inter torna su Zalewski in caso di partenza di Buchanan

L’avventura di Nicola Zalewski tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini ha vissuto una serie di sali e scendi piuttosto sorprendenti e, attualmente, la sua posizione nelle gerarchie di Sir Claudio appare piuttosto defilata.

Una spiacevole sviluppo che, tuttavia, potrebbe incrociarsi con le necessità della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, difatti, potrebbe perdere Buchanan da un momento all’altro (l’esterno canadese è in bella vista nella vetrina nerazzurra), il che, secondo quanto riportato da Tuttosport, porterebbe Marotta a riconsiderare concretamente l’idea di prelevare Zalewski da Trigoria. Il quotidiano piemontese non esclude che il nome di Zalewski, come quello di Pellegrini e Cristante, potrebbe rientrare nel chiacciherato affare Frattesi.