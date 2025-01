Alla vigilia della cruciale sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Roma, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha tenuto una conferenza stampa presso l’AFAS Stadion, accompagnato dal giovane centrocampista Niccolò Pisilli.

Diversi i punti toccati da Claudio Ranieri alla vigilia della penultima sfida di questa sorta di mini-torneo europeo, che si chiuderà settimana prossima all’Olimpico con la sfida all’Eintracht Francoforte. Il tecnico giallorosso, accompagnato in conferenza dal giovane e qualitativo centrocampista dei Parioli, ha parlato di Pellegrini, Dybala e del ciclo di gare che attende la propria squadra.

“L’Az è una squadra che gioca 90 minuti, che mi piace molto. Sono curioso per la partita che faremo, ma altrettanto fiducioso perché la squadra sta bene. La partita è importante e sappiamo quanto lo sia anche il giocare in Europa. Per tornare a giocare in cambito continentale dobbiamo fare cose incredibili, ma bisogna costruire mattone dopo mattone. Ci attende un ottimo avversario”.

Pisilli sul futuro e il proprio ruolo: “Sto benissimo a Roma e non c’è nessun tipo di problema con la società. Del rinnovo ne parla la società col procuratore, io penso solo a dare il 100% in ogni gara. Io nasco come mezz’ala, ma posso giocare anche in mediana o nei due ruoli più avanzati”.

La parola è passata, poi, nuovamente a Ranieri, che non si è abbandonato a promesse e ha anche commentato la sindrome da trasferta dei giallorossi: “Conosciamo Roma, non bisogna promettere e non mantenere. Ho impostato la mia carriera su tanto lavoro, serietà e rendere felici i tifosi. Perché promettere cose incognite ai nostri tifosi. Affrontiamo una squadra giovanissima in Europa e in Olanda. Sarà un bel banco di prova anche per me. Affrontiamo una squadra che da più di due mesi non perde. Affrontiamo una grande bella squadra, io penso dapprima all’incontro iniziale, poi vediamo le gare successive. Pensiamo alla prima, poi a ciò che ci attende in campionato“.

Dalla titolarità di Pisilli e Dybala alle voci su Farioli: Ranieri parla anche di Rensch

Spunti interessanti da parte di Claudio Ranieri anche nella parentesi finale della conferenza, durante la quale il tecnico giallorosso ha parlato del nuovo arrivato Rensch, commentando altresì le voci su Farioli. A precederlo, però, Pisilli sul ruolo e l’importanza dei quattro allenatori avuti fino a questo momento a Roma.

“Devo ringraziare tutti i quattro allenatori fin qui avuti. Mi hanno insegnato soprattutto che la parte importantissima è l’allenamento e che bisogna dare il 100% in allenamento. Ranieri ci ha dato serenità per esprimere il nostro calcio e credo che ciò sia fondamentale per tutti i giocatori”.

“Volete sapere la formazione e non ve la dico. Pellegrini e Dybala possono giocare insieme, perché no? Di Pisilli mi ha colpito che è una forza di natura, non si arrende mai e sa lottare. A me i giocatori che sanno lottare piacciono da impazzire”.

La chiosa, appunto, su Rensch e Farioli: “Rensch è un giocatore giovane, interessante, buon tempo di inserimento e che la Roma stava cercando, in grado di aiutarci nella fase difensiva. Farioli è un allenatore giovane, sta facendo molto bene all’Ajax e so che sono molto felici di lui in Olanda. E aspetterà”.